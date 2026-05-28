「ヤクルト２−２西武」（２７日、神宮球場）

負けなかった。価値ある執念のドローだ。ヤクルトは２戦連続の延長戦に突入し十二回まで戦い、今季初の引き分け。阪神と同率でセ・リーグの首位に再浮上した。池山隆寛監督は「（勝ち負けで）どっちに転んでもいいようなところだった。いい戦いができたと思います」と奮闘したナインをたたえた。

総力戦で臨んだ一戦。終盤に試合を振り出しに戻した。七回まで無得点と劣勢ムードだったが、０−２の八回に打線が奮起した。１死一塁の場面。ドミンゴ・サンタナ外野手が篠原のスライダーをたたく。「甘いところにきて、いいスイングができました」。左翼席に運ぶ自身２年ぶりの２桁到達となる１０号同点２ランを放った。

試合前には球団としてショッキングな訃報が伝えられた。強打者として活躍した球団ＯＢのボブ・ホーナー氏が死去。バリバリのメジャーリーガーが８７年途中にヤクルト入りして９３試合で３１本塁打を放ち、「ホーナー旋風」を巻き起こし話題になった。現役時代に同僚だった指揮官は「すごい外国人が来たなと思っていた。別次元だった」と懐かしそうに振り返る。“伝説”の助っ人の死を悼んだツバメ軍団。意地と執念を見せて戦った。

１敗１分で迎える交流戦開幕カード３戦目。「明日は総力戦になると思う」。セ界を席巻した“ブンブン丸”野球で必勝を期して挑む。