スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用タイトル「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」を発表した。発売日および価格は未定。

本作は、「ドラクエ」シリーズ40周年を記念した生配信「ドラゴンクエストからのお知らせ」にて発表された。タイトルロゴと幼い姿のビアンカとフローラが登場するアナウンストレーラーが公開されている。発売日は未定だが、堀井雄二氏によれば、「ドラゴンクエストXII」よりも「こっちが先に出ると思いますよ」とのこと。

【『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』アナウンストレーラー】

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