「ドラゴンクエストモンスターズ4」発売決定！ 幼少期のビアンカ・フローラが登場か
【ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ】 発売日・価格：未定
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用タイトル「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」を発表した。発売日および価格は未定。
本作は、「ドラクエ」シリーズ40周年を記念した生配信「ドラゴンクエストからのお知らせ」にて発表された。タイトルロゴと幼い姿のビアンカとフローラが登場するアナウンストレーラーが公開されている。発売日は未定だが、堀井雄二氏によれば、「ドラゴンクエストXII」よりも「こっちが先に出ると思いますよ」とのこと。【『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』アナウンストレーラー】
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