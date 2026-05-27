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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「伸びる子の親がやっている、自信を育てる接し方」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏は、子どもの自信を育てるための具体的な3つの接し方について解説している。



高松氏はまず、大きな目標に向かってやる気を出すには、自分への強い自信が必要であると指摘する。しかし、親は良かれと思って結果的に子どもの自信を失わせる行動をとってしまっているという。そこで、子どもの自信を育むために「やってほしい3つの行動」を提示した。



1つ目は「プロセスをほめる」ことである。結果だけを評価すると、よりハードな結果を求められ続け、どこかで結果を出せなくなった際に自信を失ってしまう。一方で、勉強に取り組んだ過程や考え方をほめる「プロセス・プレイズ」を実践することで、子どもは難しい課題にも挑戦しやすくなるという。



2つ目は「失敗は良いと思う」ことだ。「次は気をつけなさい」といった声かけは、失敗を悪いことだと印象付け、子どもから挑戦する機会を奪ってしまう。高松氏は、失敗は成長のチャンスだと捉え、「次またチャレンジをしよう」と未来に向けた声かけをすることが重要だと語る。



3つ目は「子どもの過去と比較する」ことである。他者と比較すると、どれほど優秀であっても必ず上がいるため、どこかで勝てなくなり自信を喪失してしまう。そこで、「1か月前できなかったのが、今できるようになった」と、過去の自分自身の成長と比較することで、子どもは確実に自信を取り戻していくと解説した。



「やった分だけ自分はできるようになっていってる」という経験を重ねさせることが、自信の構築に直結する。高松氏が提示した3つの接し方は、子どものやる気を引き出し、前向きな成長を促すための重要な知見となっている。