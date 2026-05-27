いま、輸入牛肉の価格が高騰しています。ステーキガストはこの影響などで、食べ放題を今月末で終了すると発表しました。

■“輸入牛肉高騰” 食べ放題終了へ

赤身の濃いうま味と肉汁が楽しめる希少部位の「みすじステーキ」など6品が、どれだけ食べても5800円。2022年に始まった、ステーキガストの人気イベント「ステーキ食べ放題」。

毎月29日の肉の日にちなんで月1回開催されてきましたが、今月、店のSNSで“悲報”が。

「ステーキ食べ放題は終了することとなりました」

5月29日を最後に、ステーキ食べ放題を終了することを発表したのです。

「物価高いから仕方ないかなと」

「肉が上がってるからなのか、食べ放題も厳しくなったのかなと」

運営するすかいらーくによりますと、終了の理由のひとつが「輸入牛肉の高騰」。

例えば、ステーキ食べ放題でも使われる「牛肩ロース」の場合、アメリカ産の1キロあたりの卸売価格は去年4月には1698円でしたが、今年4月には2258円に。1年間で3割以上高騰しています。（＊農畜産業振興機構 調べ）

また、タン、ハラミといった人気の部位も、去年の同じ時期と比べて2割ほど高値に。

大手食肉卸によりますと、世界最大級の生産国であるアメリカで、干ばつによる牧草不足で飼育頭数が激減。そこに円安、中東情勢が加わり、アメリカ産の牛肉の価格が高騰しているといいます。

■世界的に“牛肉争奪戦”…“逆転現象”も

スーパーでも。

客

「高いでしょう！ 399円じゃん。アメリカ産でしょう、前はこんな値段じゃなかったじゃん。倍近くになってるじゃん。トランプに言いたいけど、どうにかしてほしいね」

こんな“異常事態”も。

セルシオ和田町店・鶴田聡部長

「アメリカ産は今は仕入れ不足、品物が欠品しがち。（仕入れ先に）『品物不足で回せない』と言われて困っている」

アメリカが他の国からの牛肉の輸入を増やしているため、大手食肉卸などによると、世界的に“牛肉争奪戦”のような状況が起きているというのです。

◇

その結果、輸入牛と国産牛の値段は…。

セルシオ和田町店・鶴田聡部長

「（種類によっては）まったく同じ部位で、まったく同じ値段」

――100グラム、国産は199円

セルシオ和田町店・鶴田聡部長

「これはオージー・ビーフ」

――本当だ、199円

また、以前は売り場に輸入牛のほうが多かったといいますが、いまは国産牛の方が多い“逆転現象”が起きているというのです。

■都内のカレー店でも“逆転現象”

“逆転現象”は都内のカレー店でも。以前は輸入牛を使っていましたが。

欧風カレーソレイユ オーナーシェフ・松山智広さん

「脂のうまみも感じられる、これぞ黒毛和牛という感じのお肉。安い肉を探してたけど、A5ランクの黒毛和牛にしては、そこまで高くなかったので」

輸入牛とA5ランクの国産黒毛和牛との仕入れ値の差が縮まってきたため、今年1月のメニュー値上げの際、輸入牛のカレーをやめて、国産黒毛和牛のカレーを販売することにしたのです。

お客さんは。

客

「前もやわらかくはあったけど、より脂も多くてほろほろ崩れる感じ」

――最後、牛肉1個残してる？

客

「最後まで楽しもうと思って、残しちゃいました。ちょっと冒険価格ですけど、この味だったらいいなと」

今後の中東情勢などにより、輸入牛がさらに高くなることが心配されます。