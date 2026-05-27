わんこと男の子の尊すぎる光景がSNSで大きな反響を集めています。一緒に成長したふたりはまるで本当の兄弟のようで…！？話題の投稿は154万回再生を突破し、「優しいわんこすぎて泣きそう」「お兄ちゃんすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬がいる家庭に『男の子が生まれた』結果→まるで『本当のお兄ちゃん』のように…尊すぎる『お世話』】

わんこと男の子の微笑ましい日常

TikTokアカウント「pino_abema2」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「ピノ」くんと、投稿者さんご夫婦の息子さんとの日常。

息子さんが生まれたばかりの頃は、ずっとそばで見守っていたピノくんですが、1歳となった今では活発な息子さんのお世話をすることが多くなったようです。

引っ張りっこや無邪気ないたずらも優しく受け止めます。大きな体そのままに懐もとっても広いのでしょう。

やれやれ…付き合う優しいお兄ちゃん

寝ている所を邪魔されても一切怒りません。そのかわり『やれやれ…』といった呆れ顔を見せるところは、まさにお兄ちゃんといったところ。

息子さんは、生まれたときからそばにいるピノくんのことが大好き。すっかりピノくんのふわふわの毛の虜になった息子さんは、抱きつくことは日常茶飯事なんだとか。ピノくんの温もりは、最大の安心材料なのでしょうね。

本当の兄弟のようなふたりにホッコリ♡

遊びたい盛りの息子さんは、いつだってじっとしていません。勢いよくじゃれつかれると『仕方ないなぁ…』という顔をしながらも、絶対に付き合うピノくん。

お兄ちゃんも大変だね…そんなねぎらいの言葉をかけてあげたくなりますが、本当の兄弟のような関係性に頬が緩んでしまいます。

ピノお兄ちゃんからたっぷりの愛を注がれ、スクスクと成長する息子さん。これからのふたりから目が離せませんね♡

この投稿には「嫌そうなのが可愛い」「優しいわんこすぎて泣きそう」「ずっと仲良しでいてね」など、多くのコメントが寄せられています。

ピノくんと息子さんの微笑ましい日常は、TikTokアカウント「pino_abema2」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pino_abema2」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております