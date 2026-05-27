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鍋ログちゃんねる。が「【解説】イヤホンが耳から落ちる場合の対処法」を公開した。動画では、歩行中や作業中にイヤホンが耳から外れてしまう原因をひもとき、構造的に脱落を防ぐ3つの形状を提案している。



イヤホンが耳にフィットせず、排水溝や電車の線路に落としてしまうことは多くの人が抱えるストレスである。動画では、AppleのAirPodsに代表される「インイヤー型」のイヤホンに焦点が当てられた。耳の穴を圧迫しないメリットがある一方で、耳のフチのくぼみに本体を引っ掛けるだけの構造であるため、耳の形状によって個人差が出やすいと解説。「耳のくぼみが浅い」「サイズが合わない」「皮膚の油分や汗によってプラスチックの本体が滑る」といった原因で落ちてしまうという。



どうしてもインイヤー型が合わない人や、運動中にも絶対に落としたくない人へ向けて、構造的に脱落を防ぐ3つのタイプが紹介された。一つ目は、耳の軟骨部分に挟み込むようにして装着する「イヤーカフ型」である。耳の形状に一切左右されないため誰でも確実に固定でき、周囲の音が自然に聞こえることから「ながら聴き」にも重宝すると語られた。



二つ目は、こめかみ付近に振動部を当て、骨を通じて直接音を届ける「骨伝導型」である。耳のくぼみに何も入れないため、激しく動いても物理的に落ちることがなく、ランニングなどのスポーツシーンで高い支持を得ていると説明した。三つ目は、イヤホンから出るケーブルを耳の後ろにぐるりと回して引っ掛ける「SHURE掛け」ができるタイプである。もともとプロのミュージシャン向けに開発された仕様であり、音質にこだわりつつ絶対に落としたくない人に適しているという。



結論として、イヤホンが耳から落ちるストレスは、自身の耳の形状把握と適切なイヤホンの選び方で解消できるとまとめられた。自分の耳にぴったりのイヤホンを見つけるための参考になる解説となっている。