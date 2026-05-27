新型軽自動車を公開

株式会社EMTは2026年5月27日、日本市場を対象とした新自動車ブランド「EMTA（エムタ）」を発表しました。2027年に日本独自の軽自動車規格に準拠したEV（電気自動車）を第一弾モデルとして投入し、2029年までに合計4車種の展開を計画しています。

EMTAというブランド名は「Easy, Made To All」を語源としており、「すべての人の日常を幸せにする」という目標を掲げています。電動化・スマート化によってクルマのあり方が大きく変わるなか、技術を誇示するためではなく、生活者の身近な課題に寄り添い、安心と心地よい驚きをお届けするブランドを目指すとしています。

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ブランドプロミスとして掲げる「Daily Magic」は、近所での買い物、駅までの送迎、雨の日の駐車場、家族との移動といった毎日のなかに、少し安心する、少し気分が上がる、思わず口元が緩む瞬間を増やしていくという約束。その価値を具体化するキーワードとして「ちょうどいい」「楽」「Wow」の3つを設定しており、生活者にとっての等身大の心地よさ、購入から日々の利用までのシームレスな体験、日常に散りばめられたささやかな驚きをハードとソフトの両面から実現していくとしています。

今回の発表にあたり、CEO の何曉慶氏は「日常をほんの少し便利にすることでも、ふと笑顔になるような小さな喜びでも、そんな価値を積み重ね、届けたい」と語り、日本の自動車文化が育んできた品質への誠実さや細部へのこだわりを深くリスペクトしたうえで、新ブランドが挑戦していく姿勢を示しました。

第一弾モデルとして2027年の発売が予定されているのは、軽自動車規格のEV。EMTによれば日本では新車販売の約3台に1台が軽自動車であり、平均月間走行距離は約400 km だといいます。

軽自動車は遠出のためのクルマというより、買い物、送迎、通勤など毎日の暮らしに最も深く根ざした存在と位置づけられています。

そのためEMTAはブランド第一弾のクルマとして、「ちょうどいい」「楽」「Wow」を最も自然に体感できる軽 EVを選択したとしています。

ボディサイズは全長3400 mm、全幅1480 mm で、しっかり軽自動車の規格に則った設計。

エクステリアは角張った箱型のフォルムと愛らしいデザインが特徴的ですが、詳しい姿や内装、全高などの詳細はまだ明らかにされていません。

パワートレインは、複数ユニット一体型の最新eアクスルを搭載。

プラットフォームには、軽EV専用プラットフォーム「Magic EV」を採用します。このプラットフォームはゼロから新規開発されたもので、床下に大容量バッテリーを配置することで、圧倒的な静粛性と力強い加速感、毎日の生活に十分な航続距離と急速充電性能を実現します。

またV2H（自宅給電）および V2L（100V コンセント給電）を装備し、災害時の非常用電源としても活用できるほか、スマートフォン操作による事前の車内温度調整や、駐車中のアイドリングなしでのエアコン使用にも対応します。

先進安全装備の中核となるのが「Magic Drive」です。エンドツーエンド方式のレベル2自動運転支援システムの搭載を計画しており、日常利用シーンにおける運転負荷の軽減と安全性向上を目指しています。

高精度自動駐車アルゴリズムも含まれており、日本最高水準の運転支援を実現する方針が示されました。CTOの山本浩二氏は「私たちの KPI は、テクノロジーのスペックではなく、お客様の笑顔です」と述べており、技術の目的が生活者の体験向上にあることを強調しました。

また衝突安全性能については、軽自動車の制約のなかで大型車と同等の水準を目標に開発が進められています。

EMTAは「Daily Magic」を実装するため、4つのコア技術プラットフォームを開発しています。前述の「Magic EV」と「Magic Drive」に加え、フルスタックの OTA（無線アップデート）によって納車後もユーザー体験や走行性能、航続距離まで継続的にアップデートできる「Magic SDV（ソフトウェア・デファインド・ヴィークル）」、そして人とクルマがシームレスに同期する「Magic Sync」が揃います。

Magic Syncはスマートフォンを持って車に近づくだけで解錠・起動し、シート位置、ミラー、ステアリング角度、エアコン温度、画面設定、走行モードなどを乗る人ごとのプロファイルへ自動で切り替える技術です。これら4つの技術は今後投入する全モデルへ、各車種の特性に応じて最適化して搭載されていく予定です。

顧客体験の設計においても独自の取り組みが示されました。

販売においては「Magic Spot」として、大型店舗への依存を排し、ショッピングモール内の小型拠点、生活導線上の体験型スペース、移動型の出張店舗など、生活シーンに合わせた多様な接点を展開します。

さらに「Magic Connect」として、店舗、アプリ、コールセンター、サービス拠点など空間をまたいで顧客情報やコミュニケーション履歴が自然に引き継がれるOne ID構想を推進し、購入前から購入後まで途切れない顧客関係を構築していく方針です。

CMOの打越晋氏は「すべて、ゼロからつくっていく。簡単な挑戦ではないが、同時に大きな可能性を秘める」と語り、パートナー数十社規模との「共創の精神」で新しい顧客体験を実現していく決意を示しました。

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CEOである何曉慶氏は自動車業界で40年以上の経験を有し、南京汽車、上海汽車、奇瑞汽車、Ford など複数の自動車 OEM グループで経営幹部を歴任してきたほか、英国 MG をはじめとする海外ブランドとの戦略的提携にも携わってきました。

またCTOには山本浩二氏、CMO には打越晋氏が就任し、開発・品質・マーケティングの中核に日本の自動車市場と生活者感覚を熟知するメンバーが参画しています。

商品定義、設計スペック、品質管理、顧客体験設計において、日本の生活者視点を起点としたブランドづくりを推進する体制が整えられていると言えるでしょう。