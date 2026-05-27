今回紹介するのは、Instagramに投稿された、飼い主さんが仕事に行く時の猫ちゃんの様子。

「飼い主が仕事に行く時の猫」という投稿には、ドアの向こうからこちらを見つめる猫ちゃんの姿が。前足をガラス部分にそっと添え、今にも「行かないで…」と言っているような表情。ところが、飼い主さんによると前半はGemini（生成AI）の妄想だったようで…。

動画はInstagramにて、23.1万回以上再生。8630件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：『飼い主が仕事に行く時の猫』→AIが作った理想と『実際の様子』を比べてみたら…まさかの光景に爆笑】

年中ひっくり返っているサイベリアン・とらこちゃん

Instagramアカウント「torapoko.0118」に登場したのは、猫のとらこちゃん。年中ひっくり返っているという、サイベリアンの猫ちゃんです。

動画の前半では、木目調のドアの細いガラス部分から、とらこちゃんがこちらを見つめているような姿が！両前足をちょこんと上げ、少し切なげな表情を浮かべる様子。まるで「お仕事行っちゃうの…？」とでも言いたそう。

猫好きなら思わず胸がきゅっとなる光景です。こんなお見送りをされたら、玄関からなかなか出られなくなってしまいそうですね。ところが、これはあくまでAIが思い描いたお見送り。飼い主さんが見た現実は、もう少し…いえ、かなり猫らしいものでした。

現実のとらこちゃんは、まさかの距離感

後半、飼い主さんが仕事に行くとき、ドアの向こうにいた、とらこちゃん。けれど、先ほどのようにガラスに前足を添えて見つめていた…わけではありません。なんと、床の上でころんと仰向けにひっくり返っていたみたいです。

お腹を見せ、後ろ足もゆるっと投げ出したような体勢で、全力でくつろいでいたようです。

理想と現実の落差に思わず笑ってしまいそうになります。とらこちゃんとしては「行くの？まあ、いってらっしゃい」とでも言いたそうな、見事な塩対応ぶりだった模様。

もちろん、そっけなく見えても、そこが猫ちゃんらしいところ。近づいて必死に引き止めるわけではなく、自分のペースでそこにいる。その自由さが、またたまらなく愛らしいですよね。

塩対応でも、そこにいてくれるだけでうれしい

とらこちゃんの様子を見た視聴者からは、「結果オーライですね」「そんなもんだよねー？見送ってもくれない。迎えにもでない」「何度見ても笑ってしまう」などのコメントがたくさん寄せられていました。

AIが想像した切ないお見送りも可愛いですが、床でひっくり返りながら見送る現実のとらこちゃんも、負けないくらい魅力的。むしろ、飾らない猫らしさがぎゅっと詰まっていて、猫好きにはこちらの方が刺さるかもしれません。

Instagramアカウント「torapoko.0118」では、とらこちゃんの日常の様子が投稿されています。年中ひっくり返っているという紹介の通り、のびのび過ごす姿からは、お家で安心して暮らしている空気が伝わってきます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「torapoko.0118」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。