西野未姫、第２子長男の名前発表「山本頑馬（がんば）くんです」
５月８日に第２子となる男児を出産した元AKB48・タレントの西野未姫が26日、オフィシャルブログを更新。第２子となる長男の名前を発表した。
この日、ブログを更新した西野は「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」と報告。「１人目の時とは違ってたくさん候補をだしてギリギリまで悩んで決めました！！」と名前決定までのエピソードを明かした。
続けて「山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』みんなで協力して『がんば』る家族という事でけーが名付けました」と説明。“にこっり”は１歳の長女・にこりちゃんの名前にもかけた家族らしい思いが込められている。
「令和八年五月八日生 命名 頑馬 父山本圭一 母山本未姫」の記された命名書とともに淡いブルーのふわふわとしたブランケットの上でくつろぐ白いロンパース姿の長男・頑馬くんがカメラを見つめる愛らしい表情や、命名書と並んで眠るショットを公開。
西野は、「２枚目はガッツポーズをしてるがんば」と小さな拳を握ったようなポーズにも触れながら、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵なお名前」「響も漢字もすごく良い」「かわいいガッツポーズ決まってます」「可愛らしいお顔で癒されています」「にこりちゃんもすっかりお姉ちゃんに」「これからもお２人の成長を楽しみにしています」「可愛い」「元気いっぱいに育ちますように育ちますように」「名前の由来がまたいい」「“頑馬”くんとてもいいお名前」「山本家がより楽しく 賑やかになりますね」「響きも字も素敵」「涼真くんや翔馬くんならいそうですが、頑馬くんは意外にレアかも」「頑馬くんの可愛いお顔が見られて嬉しい」「にこりちゃんに続いて、センス良い」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女を出産し、2026年５月８日に第２子となる長男を出産した。
この日、ブログを更新した西野は「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」と報告。「１人目の時とは違ってたくさん候補をだしてギリギリまで悩んで決めました！！」と名前決定までのエピソードを明かした。
続けて「山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』みんなで協力して『がんば』る家族という事でけーが名付けました」と説明。“にこっり”は１歳の長女・にこりちゃんの名前にもかけた家族らしい思いが込められている。
西野は、「２枚目はガッツポーズをしてるがんば」と小さな拳を握ったようなポーズにも触れながら、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵なお名前」「響も漢字もすごく良い」「かわいいガッツポーズ決まってます」「可愛らしいお顔で癒されています」「にこりちゃんもすっかりお姉ちゃんに」「これからもお２人の成長を楽しみにしています」「可愛い」「元気いっぱいに育ちますように育ちますように」「名前の由来がまたいい」「“頑馬”くんとてもいいお名前」「山本家がより楽しく 賑やかになりますね」「響きも字も素敵」「涼真くんや翔馬くんならいそうですが、頑馬くんは意外にレアかも」「頑馬くんの可愛いお顔が見られて嬉しい」「にこりちゃんに続いて、センス良い」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女を出産し、2026年５月８日に第２子となる長男を出産した。