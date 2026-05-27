「駅前にタワマン」地元民が“悲劇”と嘆くワケ。電車は座れなくなり…「通勤時間が20分も増えた」
今日も日本のどこかで行われている駅前の再開発。
それは、利便性の向上に加え、地域一体のブランド力をも押し上げる魅力的なプロジェクトです。ただ、長年そこで暮らしてきた住民にとっては、必ずしも恩恵ばかりとは限らないようです。
今回は、駅前再開発の一環で2棟のタワーマンションが建ったことで、日々の生活が一変したという大河さん（仮名・42歳）に話を聞きました。開発の陰で静かに積み重なる“地元民の苦悩”に迫ります。
◆1500世帯分のタワマンが建設された駅前の再開発
大河さんがこの街で生まれ育ってから、かれこれ40年以上が経ちます。
幼い頃には駅を降りると視界に田畑が広がっており、のんびりとした空気が漂っていたそうです。
それが数年前の再開発を機に、駅前には商業施設や飲食店が立ち並び、見た目はすっかり“大都会の駅前”へと変貌を遂げたといいます。
そのシンボルとも言える存在が、駅直結にそびえ立つ2棟のタワーマンションです。いずれも高層階まで住戸が詰まっており、合計すると1500世帯規模のビッグプロジェクトだそうです。
「一気に1500世帯増えるんですから、増加人口にしたらもっとですよ。その人たちが通勤通学などで駅を利用するのだからもう大変なんです」
大河さんはため息交じりにそう語りました。再開発に合わせてホームの構造や改札口も多少なりとも改良されたといいます。
しかし、増えた住民の数に対しその整備はとても追いつくものではなかったようです。
日によっては改札を通る際にわざわざ行列ができるほどの混雑が発生しており、これほどの状況になるとは夢にも思っていなかったと、大河さんは言います。
◆座れなくなった通勤電車に疲弊する日々
タワマンができたことで、大河さんの朝の通勤風景は一変したといいます。以前は、終点のターミナル駅まで、運が良ければ座っていけるほどゆとりがあったそうです。
それが今では、ホームに流れ込む人波に押されながら、身動きもままならない状態での乗車が日常になってしまいました。
問題は混雑だけにとどまらず。乗客の増加に伴い、電車の遅延も頻発するようになりました。
さらに、混みすぎて乗車できず、電車を乗り過ごしてしまう“乗りそびれ”も珍しくないとのことです。
「遅延や乗りそびれを考えると、今は2〜3本ほど早い電車に乗らないと間に合わないんです」
こうした状況を踏まえると、以前と比べて通勤にかかる時間は約20分も増えてしまい、駅の再開発と引き換えに大きな負担を被ることになりました。
◆帰宅時も変わらない混雑ぶりに“あきらめモード”
朝の通勤だけでなく、帰宅時の状況も深刻だといいます。
仕事を終えて疲れた体を引きずって帰る夜の電車もまた、ラッシュに巻き込まれることが多いとのこと。
大河さんは少しでも人混みを避けようと、ホームで3〜4本ほど電車を見送り、空いている各駅停車を選んで乗ることもあるそうです。
「もう準急や急行はあきらめています。帰宅が少し遅くなっても、各駅停車でゆっくり帰るほうがまだマシなんです」
こうした状況が常態化し、帰宅時間も以前より大幅に遅くなってしまいました。
会社を出てから自宅の玄関を開けるまでの時間が延びるだけでなく、精神的な消耗も無視できないといいます。
通勤とはそもそも体力的な負担を伴うものですが、それに加えて「今日は乗れるか」「間に合うか」という焦りまで加わるとなれば、心への影響も決して小さくはないでしょう。
◆みんなが満足する“再開発”を目指すべき
大河さんが幼少期を過ごした頃、この駅前に広がっていた田畑の記憶は今も鮮明に残っているといいます。
それが時代の流れとともに宅地化が進み、やがて再開発の対象となり、今やランドマークとも言えるタワーマンションが天を突くように建ち並ぶようになりました。
「見た目はきれいになりましたよ。そこは認めます。でも、元から住んでいる側からすると、メリットよりデメリットの方が大きいですね、少なくとも私には」
大河さんはそう話します。確かに、再開発によって街のブランドイメージが上がり、商業施設が充実し、地価が上昇するという恩恵を受ける人もいるでしょう。
一方で、もともとそこに根を張って暮らしてきた住民には新たな問題も少なくないといいます。
「変わりゆく街に自分たちが生活スタイルを合わせなきゃいけないのでしょうかね。でも、なんか違う気もするんですよ。利益優先みたいな部分が先行していて……。やはり、みんなが満足する“再開発”が一番の理想だと思います」
ため息混じりの大河さんの言葉がとても印象的でした。
＜TEXT／八木正規＞
【八木正規】
愛犬と暮らすアラサー派遣社員兼業ライターです。趣味は絵を描くことと、愛犬と行く温泉旅行。将来の夢はペットホテル経営
それは、利便性の向上に加え、地域一体のブランド力をも押し上げる魅力的なプロジェクトです。ただ、長年そこで暮らしてきた住民にとっては、必ずしも恩恵ばかりとは限らないようです。
今回は、駅前再開発の一環で2棟のタワーマンションが建ったことで、日々の生活が一変したという大河さん（仮名・42歳）に話を聞きました。開発の陰で静かに積み重なる“地元民の苦悩”に迫ります。
大河さんがこの街で生まれ育ってから、かれこれ40年以上が経ちます。
幼い頃には駅を降りると視界に田畑が広がっており、のんびりとした空気が漂っていたそうです。
それが数年前の再開発を機に、駅前には商業施設や飲食店が立ち並び、見た目はすっかり“大都会の駅前”へと変貌を遂げたといいます。
そのシンボルとも言える存在が、駅直結にそびえ立つ2棟のタワーマンションです。いずれも高層階まで住戸が詰まっており、合計すると1500世帯規模のビッグプロジェクトだそうです。
「一気に1500世帯増えるんですから、増加人口にしたらもっとですよ。その人たちが通勤通学などで駅を利用するのだからもう大変なんです」
大河さんはため息交じりにそう語りました。再開発に合わせてホームの構造や改札口も多少なりとも改良されたといいます。
しかし、増えた住民の数に対しその整備はとても追いつくものではなかったようです。
日によっては改札を通る際にわざわざ行列ができるほどの混雑が発生しており、これほどの状況になるとは夢にも思っていなかったと、大河さんは言います。
◆座れなくなった通勤電車に疲弊する日々
タワマンができたことで、大河さんの朝の通勤風景は一変したといいます。以前は、終点のターミナル駅まで、運が良ければ座っていけるほどゆとりがあったそうです。
それが今では、ホームに流れ込む人波に押されながら、身動きもままならない状態での乗車が日常になってしまいました。
問題は混雑だけにとどまらず。乗客の増加に伴い、電車の遅延も頻発するようになりました。
さらに、混みすぎて乗車できず、電車を乗り過ごしてしまう“乗りそびれ”も珍しくないとのことです。
「遅延や乗りそびれを考えると、今は2〜3本ほど早い電車に乗らないと間に合わないんです」
こうした状況を踏まえると、以前と比べて通勤にかかる時間は約20分も増えてしまい、駅の再開発と引き換えに大きな負担を被ることになりました。
◆帰宅時も変わらない混雑ぶりに“あきらめモード”
朝の通勤だけでなく、帰宅時の状況も深刻だといいます。
仕事を終えて疲れた体を引きずって帰る夜の電車もまた、ラッシュに巻き込まれることが多いとのこと。
大河さんは少しでも人混みを避けようと、ホームで3〜4本ほど電車を見送り、空いている各駅停車を選んで乗ることもあるそうです。
「もう準急や急行はあきらめています。帰宅が少し遅くなっても、各駅停車でゆっくり帰るほうがまだマシなんです」
こうした状況が常態化し、帰宅時間も以前より大幅に遅くなってしまいました。
会社を出てから自宅の玄関を開けるまでの時間が延びるだけでなく、精神的な消耗も無視できないといいます。
通勤とはそもそも体力的な負担を伴うものですが、それに加えて「今日は乗れるか」「間に合うか」という焦りまで加わるとなれば、心への影響も決して小さくはないでしょう。
◆みんなが満足する“再開発”を目指すべき
大河さんが幼少期を過ごした頃、この駅前に広がっていた田畑の記憶は今も鮮明に残っているといいます。
それが時代の流れとともに宅地化が進み、やがて再開発の対象となり、今やランドマークとも言えるタワーマンションが天を突くように建ち並ぶようになりました。
「見た目はきれいになりましたよ。そこは認めます。でも、元から住んでいる側からすると、メリットよりデメリットの方が大きいですね、少なくとも私には」
大河さんはそう話します。確かに、再開発によって街のブランドイメージが上がり、商業施設が充実し、地価が上昇するという恩恵を受ける人もいるでしょう。
一方で、もともとそこに根を張って暮らしてきた住民には新たな問題も少なくないといいます。
「変わりゆく街に自分たちが生活スタイルを合わせなきゃいけないのでしょうかね。でも、なんか違う気もするんですよ。利益優先みたいな部分が先行していて……。やはり、みんなが満足する“再開発”が一番の理想だと思います」
ため息混じりの大河さんの言葉がとても印象的でした。
＜TEXT／八木正規＞
【八木正規】
愛犬と暮らすアラサー派遣社員兼業ライターです。趣味は絵を描くことと、愛犬と行く温泉旅行。将来の夢はペットホテル経営