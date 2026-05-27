映画『トムとジェリー』かわいすぎるジェリーの場面カットが大量解禁
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』より、キュートなジェリーを写した場面カットが大量解禁された。
【写真】キュートなジェリーがいっぱい！ 『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』新場面カット（10枚）
博物館でいつもどおり追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリー。その最中展示されていた古代の秘宝「星の羅針盤」をうっかり作動させてしまい、ふたりはまばゆい光と共にタイムスリップ。たどり着いたのは、不死鳥仙人とユニークな守護獣たちが暮らす数千年前の異世界“黄金の都”。しかしそこには、羅針盤の力で世界を征服しようと企む邪悪なラット魔王の魔の手が迫っていた。元の世界へ戻るため、トムとジェリーはまさかの一時休戦？ かつてない危機を前に、いつもケンカばかりの最強（？）コンビが立ち上がる。
体は小さくても頭脳明敏なジェリーは、おちゃめでいたずら好きな天才ネズミ。宿敵であり相棒（？）でもあるトムを巧みに出し抜く機転の早さと、どこか憎めないキュートな愛らしさが、世代を超えて世界中で愛され続けている。今作でもトムをほんろうして痛快な笑いを生み出しながら、持ち前の知恵と勇気で大活躍を見せる。
そんなジェリーの魅力がぎゅっと詰まった場面カットでは、自身のお部屋で身支度を整えているレアな瞬間から、魔法の羅針盤の力によってタイムスリップした際に見せた驚きの表情、さらにはトムが用意したゴムパチンコによって遠くに飛ばされてしまうドタバタな一幕まで、バラエティー豊かな姿を捉えている。
タイムスリップした黄金の都でも、トムと追いかけっこを繰り広げながら、元の世界に戻ろうと奮闘するかわいい表情などを垣間見ることができる。
入場者プレゼントの配布も決定。公開1週目の5月29日〜6月4日には「“黄金の都のおもいで”ポストカードセット」、2週目の6月5〜11日には「“時をこえるドタバタ”ステッカー」が配布される予定だ。
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』は、5月29日より全国公開。
【写真】キュートなジェリーがいっぱい！ 『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』新場面カット（10枚）
博物館でいつもどおり追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリー。その最中展示されていた古代の秘宝「星の羅針盤」をうっかり作動させてしまい、ふたりはまばゆい光と共にタイムスリップ。たどり着いたのは、不死鳥仙人とユニークな守護獣たちが暮らす数千年前の異世界“黄金の都”。しかしそこには、羅針盤の力で世界を征服しようと企む邪悪なラット魔王の魔の手が迫っていた。元の世界へ戻るため、トムとジェリーはまさかの一時休戦？ かつてない危機を前に、いつもケンカばかりの最強（？）コンビが立ち上がる。
そんなジェリーの魅力がぎゅっと詰まった場面カットでは、自身のお部屋で身支度を整えているレアな瞬間から、魔法の羅針盤の力によってタイムスリップした際に見せた驚きの表情、さらにはトムが用意したゴムパチンコによって遠くに飛ばされてしまうドタバタな一幕まで、バラエティー豊かな姿を捉えている。
タイムスリップした黄金の都でも、トムと追いかけっこを繰り広げながら、元の世界に戻ろうと奮闘するかわいい表情などを垣間見ることができる。
入場者プレゼントの配布も決定。公開1週目の5月29日〜6月4日には「“黄金の都のおもいで”ポストカードセット」、2週目の6月5〜11日には「“時をこえるドタバタ”ステッカー」が配布される予定だ。
アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』は、5月29日より全国公開。