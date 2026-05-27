◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン

ダービートライアル・プリンシパルＳ勝ち馬のメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ロジャーバローズ）は栗東・坂路で追い切り、５６秒４―１２秒８をマークした。長距離輸送があり、軽めも予定通りだ。牧浦調教師は「（前走後は）在厩で調整。ダメージもなく、状態も一段上がっています」と好感触だった。

父のロジャーバローズは１９年に１２番人気でダービー馬に輝いた。本馬は２５年９月の新馬を快勝したが、ホープフルＳは１６着と最下位に敗れた。それでも急激に力をつけ、前走のプリンシパルＳは直線半ばで抜け出すと、半馬身差で勝利してダービーへの権利をつかみ取った。トレーナーも「広いコースでも脚を使えて、内容も良かった」と成長を感じ取る。

前オーナーの松本好雄氏は、昨年の夏に逝去した。「（メイショウハチコウは）忠犬ハチ公みたいに待つことはできませんが、勝って会長（松本好雄氏）に思いを届けたいです」。牧浦師の言葉にも自然と力が入った。

祖父はディープインパクト。史上初の父子３代制覇の大仕事へ向け、仕上がりは順調だ。