【週刊少年マガジン 2026年26号】 5月27日発売 価格：400円

書影はAmazonの商品ページより

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年26号」を本日5月27日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙と8ページの巻頭グラビアは、日向坂46の金村美玖さん。巻頭カラーには「灰仭巫覡」が登場し、巻頭カラーイラストを使用したプレゼント企画も実施される。また、センターカラーには「りりむホリック」、「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」が掲載されている。

※「はじめの一歩」、「あひるの空」、「生徒会にも穴はある！」は作者体調不良のため、「シャングリラ・フロンティア」、「カナン様はあくまでチョロい」、「真夜中ハートチューン」、「盤上のオリオン」は作者取材のため休載となります。ご了承ください。

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