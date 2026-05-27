お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。自身のコレクション癖にくぎを刺した妻のひと言を明かした。

この日のテーマは「住まいのトラブル110番」。昨年8月に結婚し、1月に長男が誕生したケンコバは「結婚してかみさんと一緒に住んでるんですけど。元々僕が持ってたものが消えていってるんですよ」と告白した。また「そんなすごいものじゃないんですけど、石川行って漆塗りの木のさじを黒と赤で作ってきたんです。めおととして。これはええでと思ってたやつが、いつのまにかハンギョドンとぐでたまに替わってるんです」と妻の趣味のものに置き換わっていっていると語った。

ケンコバは「それはいいのよ。ハンギョドンで食べるカレーもうまいですから」と受け入れつつ、「いいんですけど、俺の石川県まで行って作ったあれがどこに行ったのか分からない」と嘆いた。

妻の性格については「気が強いかみさんなので」と語り、「僕、コレクションを結構しちゃうタイプで。昔から革ジャンとかブーツとか、バイクが好きなので買っちゃうんです」と説明。このため妻からは「『これ以上増えたら私はこの部屋に火を放ちます』って。コレクションはこれ以上集めるなと」とくぎを刺されていると明かしていた。