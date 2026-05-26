身長に合わせて高さ調整ができる！大人気シンプルワークデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、横幅120cm、奥行60cmのゆとりある天板に、7段階の高さ調整機能を備えたシンプルワークデスク「100-DESKF067W（ホワイト）」と「100-DESKF067BK（ブラック）」を発売した。
■成長にも働き方にも合わせられる
本製品は、天板の高さを58?76cmまで7段階で調整できるワークデスクです。体格に合わせて使えるため、子どもの学習机としてはもちろん、大人の在宅ワーク用デスクとしても活躍する。プッシュボタンを押すだけでスムーズに高さを変えられるので、使う人やシーンが変わっても、いつでもちょうどいい姿勢で作業できる。
■120cm幅で、作業スペースに余裕を
横幅120cm、奥行60cmの天板は、ノートパソコン、資料、キーボード、マウスを並べてもゆったり使えるサイズ感。書類を広げながらの事務作業や、オンライン会議、学習、クリエイティブ作業まで幅広く対応。必要なものを手元に置いても窮屈になりにくく、集中しやすい作業環境をつくれる。
■モニターアーム対応でデスクを広く使える
クランプ固定式のモニターアームに対応しているため、ディスプレイを浮かせて設置でき、天板スペースを有効活用できる。画面の高さや角度を調整しやすくなることで、姿勢の改善や作業効率アップにもつながる。パソコン作業が多い方にとって、すっきりしたデスク環境づくりをサポートする頼れる一台だ。
■傷や汚れに強く、毎日きれいに使える
天板には、耐熱性と耐水性に優れたメラミン化粧板を採用している。飲み物を置いたり、筆記作業をしたりする日常使いでも扱いやすく、傷や汚れに強いのが特長だ。ホワイト、ブラックの清潔感あるデザインは、オフィスや自宅のインテリアにもなじみやすく、明るく整った印象のワークスペースを演出する。
■頑丈設計で、安心して使える
耐荷重は40kgで、パソコンやプリンタなどの周辺機器を設置しても安心して使用できる。横揺れを防ぐバックフレームや、天板のたわみを抑える2本のリーンフォースメントを備え、安定感にも配慮した。さらにフレームにはスチールを採用しており、マグネット付き電源タップやフックを取り付けられる実用性も魅力だ。
■商品詳細
■シンプルワークデスク「100-DESKF067W（ホワイト）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
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本製品は、天板の高さを58?76cmまで7段階で調整できるワークデスクです。体格に合わせて使えるため、子どもの学習机としてはもちろん、大人の在宅ワーク用デスクとしても活躍する。プッシュボタンを押すだけでスムーズに高さを変えられるので、使う人やシーンが変わっても、いつでもちょうどいい姿勢で作業できる。
■120cm幅で、作業スペースに余裕を
横幅120cm、奥行60cmの天板は、ノートパソコン、資料、キーボード、マウスを並べてもゆったり使えるサイズ感。書類を広げながらの事務作業や、オンライン会議、学習、クリエイティブ作業まで幅広く対応。必要なものを手元に置いても窮屈になりにくく、集中しやすい作業環境をつくれる。
■モニターアーム対応でデスクを広く使える
クランプ固定式のモニターアームに対応しているため、ディスプレイを浮かせて設置でき、天板スペースを有効活用できる。画面の高さや角度を調整しやすくなることで、姿勢の改善や作業効率アップにもつながる。パソコン作業が多い方にとって、すっきりしたデスク環境づくりをサポートする頼れる一台だ。
■傷や汚れに強く、毎日きれいに使える
天板には、耐熱性と耐水性に優れたメラミン化粧板を採用している。飲み物を置いたり、筆記作業をしたりする日常使いでも扱いやすく、傷や汚れに強いのが特長だ。ホワイト、ブラックの清潔感あるデザインは、オフィスや自宅のインテリアにもなじみやすく、明るく整った印象のワークスペースを演出する。
■頑丈設計で、安心して使える
耐荷重は40kgで、パソコンやプリンタなどの周辺機器を設置しても安心して使用できる。横揺れを防ぐバックフレームや、天板のたわみを抑える2本のリーンフォースメントを備え、安定感にも配慮した。さらにフレームにはスチールを採用しており、マグネット付き電源タップやフックを取り付けられる実用性も魅力だ。
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