菅沼菜々が調子が悪くなった時に立ち戻る、父直伝ドリル「グリップを下から握って打つと肩の上下動で振れるんです」

菅沼菜々が調子が悪くなった時に立ち戻る、父直伝ドリル「グリップを下から握って打つと肩の上下動で振れるんです」