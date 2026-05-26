BTSが、米国3大音楽授賞式の1つ「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）」で、大賞に値する「Artist of the Year（アーティストオブザイヤー）」を受賞した。5年ぶり、2度目の快挙となった。

25日に米ラスベガスで開かれた「AMA」授賞式で、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、レディー・ガガ、バッド・バニーら世界的なポップ・アーティストとの競争を制した。21年に韓国歌手として初めて同部門を受賞して以来、5年ぶりに再びトロフィーを持ち上げた。

リーダーのRM（31）は「兵役を終えた後、再びこのような大きな賞をいただけて意義深いです。ファンの投票で作られた賞なので、さらに感謝しています」とスピーチした。j−hope（32）は「13年間、一緒にいてくれた世界中のARMY(アーミー、公式ファン名)に感謝します」。Jimin（ジミン＝30）は「いつも応援して、愛してくれるファンのみなさんに心から感謝します」と話した。

また新アルバム「ARIRANG（アリラン）」のタイトル曲「SWIM（スイム）」で「ソング・オブ・ザ・サマー（Song of the Summer）」部門も受賞し、2冠となった。