タレント小倉優子（42）が24日放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」に出演。“3回目の離婚可能性”を聞かれ、回答した。

この日、同番組では「少子化対策がスゴい国スペシャル」と言うテーマで、フランスやハンガリーなどの給与事情などを特集した。そして少子化対策に深く関係している、各国の結婚制度なども取材した。

冒頭でMCの藤本美貴が「ということで、ゲストのかたはですねえ…結婚と離婚を経験したかたにお集まりいただきました」と説明。そして藤本が「2回離婚された、小倉優子さん」と紹介した。

それを受けた小倉は「間違ってませんですけど…」と言いつつ、隣に座っていたアイドルに向かって「ごめんね、私2回も離婚しててね」と“謝罪”。同じゲストで女優安達祐実との離婚歴があるスピードワゴン井戸田潤が「次も、3回目もあるの？」と直撃質問すると、小倉は大笑いしつつ「ないです、ないです！」と否定。「で、また離婚したらみんな笑うんですよね？」と続けた。

井戸田は「笑わないよ。俺ら（離婚経験者の）“仲間”だから」と返し、笑いを誘っていた。

小倉は11年10月にヘアメークアーテイストと結婚。長男と次男をもうけたが、17年3月に離婚した。18年12月に歯科医師と再婚し、20年に第3子となる男児が誕生したが、22年7月に離婚を発表した。