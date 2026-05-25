初披露！ エアロ装着の新型プレリュードに興奮

2026年5月16日と17日の2日間、愛知県常滑市にあるAICHI SKYEXPO（愛知県国際展示場）にて「オートメッセ in 愛知2026」が開催されました。

同イベントではところ狭しとさまざまなショップやメーカーのブースが出展され、デモカーが会場を彩っていましたが、ひときわ目を引くブースがAKEa（アケア）でした。

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アケアはエアロパーツなどの開発から製造までを、自社工場にて一貫生産している岐阜県にある企業で、レーサーである織戸学氏の「MAX ORIDO」ブランドのエアロパーツも手掛けているのです。

そのため、車両は織戸選手が手掛けるホンダ・シビックタイプR（FL5）と、ホンダ・プレリュード（BF1）が展示され、プレリュードについては今回のイベントが初披露でした。

エクステリアはフロントリップやサイドステップ、リアアンダー、リアスポイラー、フェンダーガーニッシュとトータルコーディネートでありながら、派手すぎないシンプルな構成です。

シビックタイプRと同じくスポーティさと優雅さがミックスされたスタイルで、プレリュードが持つ本来の魅力を損なうことなく、よりアグレッシブな印象を与えてくれる仕上がりでした。

このプレリュード用のアイテムは鋭意開発中とのことです。現時点では2026年内のリリースを目指しているそうなので、プレリュードオーナーにとっては今後が楽しみなアイテムです。

ドイツの高級SUV風に変身！ コスパも最強なボディキット

そしてもう1台のジムニーシエラは、「Gスタイル」と名付けられたボディキットをまとっており、ドイツの高級SUVをモチーフとしていますが、自社工場での開発・生産による高いクオリティーと、コストパフォーマンスの高さが大きな魅力です。

「Gスタイル」というボディキットを装着したスズキ・ジムニーシエラ。欧州を代表する大型SUVを思わせるデザインだ

もちろんGスタイル以外にもジムニー用のパーツは多くリリースされており、特に注目を集めていたのが会場にも展示されていた「リアキャリアバックパック」です。

これはジムニーシリーズに搭載されている背面スペアタイヤを外した代わりに装着できるバックパックです。

軽量なFRP製でありながら約60Lの大容量を誇るもので、キーロックが備わり水抜き用のドレンも用意されているので、アウトドア用品や汚れたものを入れるのにもピッタリです。

荷室容量が決して広いとは言えないジムニーシリーズを愛用している人にとっては、非常にありがたい存在と言えるものです。

そんなアケアのアイテムはネットショッピングで手軽に購入できるだけでなく、純正色で塗装した状態でも購入できるため（塗装費用は別途）、DIYでカスタマイズを楽しむユーザーにも広く支持されているそうです。

他車種のラインナップも、トヨタ・ハイエースやプリウス、GR86、スズキ・アルトなど幅広いので、愛車のイメージを変えてみたいと考えている人はチェックしてみてはいかがでしょうか。