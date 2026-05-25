横浜DeNAベイスターズは5月24日、球団公式サイトや公式SNSを通じて、所属するダヤン・ビシエド（37）の引退を発表した。

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ビシエドはキューバ国内リーグやMLBを経て、2016年から中日で活躍。昨年7月にDeNAへ加入すると、プロ野球史上48人目となる12球団本塁打を記録するなど、勝負強い打撃でクライマックスシリーズ進出に貢献した。

球団はビシエドの引退を発表するとともに「今後の人生がより幸せなものになることを、心から祈念しております」とコメントした。さらにビシエドも球団を通じてコメントを発表。「日本でプレーできたことは、自分の野球人生にとって素晴らしいものとなりました」と語っている。さらにDeNAファンや中日関係者への感謝を述べ「本当に素晴らしい時間を過ごすことができた」と、日本での現役生活を振り返った。

ビシエドの突然の引退発表には「待ってビシエド引退！？」「どういうこと？？」など多くのコメントが寄せられ、ファンの間に衝撃が走った。



【画像】あいさつするビシエド ビシエドが現役引退



SNS上には「ビシエド横浜に来てくれてありがとう！」「またいつか日本の野球に関わってくれると嬉しいです」「おつかれさま！」「第二の人生も幸せでありますように」「npbを盛り上げてくれてありがとう！」「ビシエドがこんな形で終わるとは思ってなかった」「最高の思い出を、ありがとう」「好感湧くいい助っ人でした！」「中日ドラゴンズで一番ファンに愛された外国人プレーヤーといっても過言ではありません」「あのパワーと笑顔、忘れられないな」「泣きました」「豪快なフルスイングも、優しい人柄も、全部がファンに愛されてた」「ついにこの時が来てしまったか…」「ドラゴンズでもベイスターズでも愛された最高の助っ人だったね」「驚きで、涙が止まりません」など、引退を惜しむ声やビシエドへの感謝のメッセージが多く寄せられた。