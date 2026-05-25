主食用米の作付け面積が需要を上回っています。農水省は、2026年産米の作付け意向調査の結果を発表し、主食用米の作付け面積が136万3000haと最大需要見通しを上回っています。県内のコメ農家は、コメ余りを心配し主食用米の作付けを減らす動きも見られました。



新潟市西区のスーパー『ichiman』。



■髙橋泉アナウンサー

「こちらの県産コシヒカリは5kg・3758円(税込)で販売されています。」



こちらのコメは農家から直接仕入れていて、3月下旬から現在の価格に据え置き販売しています。



■ichiman 高井栄二朗店長

「4月に関しては売り上げが(去年比)70%くらい上がっている。」



ichimanでは、5kgあたり税込3700円台になって以降、売れ行きが伸びてきたといいます。



■ichiman 高井栄二朗店長

「売り上げが上がった方が経営的にもいい部分はたくさんあります。本当皆さん(コメを)手に取っていただけている感じはしています。」



農水省によると、コメの平均価格は5kg当たり3768円、前の週から26円値上がりしているものの3週連続で3700円台になりました。



■ichiman 高井栄二朗店長

「4000円台のときが本当にコメが動かなかったので、いまになってやっと回転しているので(3000円台は)一番動きやすい価格帯だと思う。」