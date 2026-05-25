コメ価格3週連続で5kg3700円台「一番動きやすい価格帯」主食用の作付けが最大需要見通しを上回る【新潟】
主食用米の作付け面積が需要を上回っています。農水省は、2026年産米の作付け意向調査の結果を発表し、主食用米の作付け面積が136万3000haと最大需要見通しを上回っています。県内のコメ農家は、コメ余りを心配し主食用米の作付けを減らす動きも見られました。
新潟市西区のスーパー『ichiman』。
■髙橋泉アナウンサー
「こちらの県産コシヒカリは5kg・3758円(税込)で販売されています。」
こちらのコメは農家から直接仕入れていて、3月下旬から現在の価格に据え置き販売しています。
■ichiman 高井栄二朗店長
「4月に関しては売り上げが(去年比)70%くらい上がっている。」
ichimanでは、5kgあたり税込3700円台になって以降、売れ行きが伸びてきたといいます。
■ichiman 高井栄二朗店長
「売り上げが上がった方が経営的にもいい部分はたくさんあります。本当皆さん(コメを)手に取っていただけている感じはしています。」
農水省によると、コメの平均価格は5kg当たり3768円、前の週から26円値上がりしているものの3週連続で3700円台になりました。
■ichiman 高井栄二朗店長
「4000円台のときが本当にコメが動かなかったので、いまになってやっと回転しているので(3000円台は)一番動きやすい価格帯だと思う。」
新潟市西区のスーパー『ichiman』。
■髙橋泉アナウンサー
「こちらの県産コシヒカリは5kg・3758円(税込)で販売されています。」
こちらのコメは農家から直接仕入れていて、3月下旬から現在の価格に据え置き販売しています。
■ichiman 高井栄二朗店長
「4月に関しては売り上げが(去年比)70%くらい上がっている。」
ichimanでは、5kgあたり税込3700円台になって以降、売れ行きが伸びてきたといいます。
■ichiman 高井栄二朗店長
「売り上げが上がった方が経営的にもいい部分はたくさんあります。本当皆さん(コメを)手に取っていただけている感じはしています。」
農水省によると、コメの平均価格は5kg当たり3768円、前の週から26円値上がりしているものの3週連続で3700円台になりました。
■ichiman 高井栄二朗店長
「4000円台のときが本当にコメが動かなかったので、いまになってやっと回転しているので(3000円台は)一番動きやすい価格帯だと思う。」