timelesz篠塚大輝、冠番組「スポンジ・シノ」カムバック 未公開シーン含む特別編配信も決定【スポンジ・シノ2】
【モデルプレス＝2026/05/25】1月に放送し好評を博した『スポンジ・シノ』の第2弾『スポンジ・シノ2』（テレビ朝日）が、6月2・9・16・23日深夜2時45分〜3時05分（※一部地域を除く）で放送されることが決定した。
【写真】timelesz新メンバー初冠番組 注目の斬新衣装
テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている、月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』。月ごとに月〜木曜日で4作品をトライアル放送する同枠にて、6月の火曜日は『スポンジ・シノ2』を放送する。篠塚の初冠番組として注目を集めた同番組は、ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらなる飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティー。毎回その道の“プロ”を講師として招き、知られざるエンタメ界のルールや熟練の技術を篠塚が学び、吸収。毎回、芸能界で使える知識や技を習得し、成長していく篠塚の姿を楽しむことができる。
そんな『スポンジ・シノ』が『スポンジ・シノ2』として早くもカムバック。前回は進行にみなみかわ、講師には彦摩呂やMr.シャチホコ、キンタロー。といったその道の“プロ”たちを招き、さまざまな講座を受けた篠塚。食リポのプロ・彦摩呂による「カットされない食リポ講座」や、Mr.シャチホコ、キンタロー。による「モノマネ講座」などを学び、アイドルとして1つステップアップを果たした。SNSでは「しのの吸収力すごい」「幸せな空間がずっと続いたらいいな」と話題になり、TVerでもバラエティー部門TOP10入りするなど反響も。最終回の放送後は「最終回寂しい」という声が続出し、続編を期待する声も多い中での第2弾放送決定となった。
注目も高まる中でスタートする『スポンジ・シノ2』。第2弾となる今回も、進行はみなみかわが担当し、なんと番組初のロケも敢行する。講師にはタイムマシーン3号やねづっちなどが登場予定。アイドルとして更なる飛躍を目指し、篠塚が今回はどんなことを吸収するのか、期待が高まる。またTELASA（テラサ）では第1弾に続き、未公開シーン含む特別編を配信（6月23日放送後スタート）。地上波本編での未公開シーンを全4回分まとめて一挙独占配信するほか、『スポンジ・シノ』第1弾の特別編も引き続き配信中だ。（modelpress編集部）
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◆篠塚大輝「スポンジ・シノ」がカムバック
テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている、月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』。月ごとに月〜木曜日で4作品をトライアル放送する同枠にて、6月の火曜日は『スポンジ・シノ2』を放送する。篠塚の初冠番組として注目を集めた同番組は、ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらなる飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティー。毎回その道の“プロ”を講師として招き、知られざるエンタメ界のルールや熟練の技術を篠塚が学び、吸収。毎回、芸能界で使える知識や技を習得し、成長していく篠塚の姿を楽しむことができる。
◆篠塚大輝「スポンジ・シノ2」特別編も配信
注目も高まる中でスタートする『スポンジ・シノ2』。第2弾となる今回も、進行はみなみかわが担当し、なんと番組初のロケも敢行する。講師にはタイムマシーン3号やねづっちなどが登場予定。アイドルとして更なる飛躍を目指し、篠塚が今回はどんなことを吸収するのか、期待が高まる。またTELASA（テラサ）では第1弾に続き、未公開シーン含む特別編を配信（6月23日放送後スタート）。地上波本編での未公開シーンを全4回分まとめて一挙独占配信するほか、『スポンジ・シノ』第1弾の特別編も引き続き配信中だ。（modelpress編集部）
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