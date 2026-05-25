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YouTubeチャンネル「ありがてぃも」が「【在日2年】日本人にびっくりされるドイツ人の生活習慣」と題した動画を公開。ドイツ出身で日本在住3年目のありがてぃも氏が、日本人によく驚かれるという自身の生活習慣を4つ紹介しました。



最初に挙げたのは入浴に関する習慣です。ありがてぃも氏は基本的に朝、シャワーを浴びるのみで、湯船にはめったに浸からないと語ります。ドイツには日本のような入浴文化がなく、お風呂は「贅沢」という感覚があるそうです。さらに、眠気を覚ますため、基本的には冷水でシャワーを浴びると明かしました。



次に、物事を「気負わない」姿勢について言及しました。何かを決める際に考えすぎず、失敗を恐れずに行動することを心がけていると説明します。「思い立ったが吉日」「当たって砕けろ」といった日本のことわざを引用し、すぐに行動に移すことの重要性を述べました。



また、時間を重視する点もドイツ人らしい習慣として挙げています。友人との待ち合わせでは、約束の20分前には到着するように家を出るとのこと。ドイツでは電車が遅れることが多いため、時間に余裕を持つようになったと、その背景を説明しました。自分の時間が尊重されないことには、少し苦手意識があるとも語っています。



最後に、ドイツの文化として「よく歩く」習慣を紹介。ありがてぃも氏自身も歩くことに抵抗がなく、駅まで30～40分かかる物件でも気にしないといいます。日本人と遊ぶ際に散歩を提案すると、驚かれることが多いと述べました。



動画で紹介された習慣は、日々の暮らしを効率化したり、新たな視点を取り入れたりする上で参考になりそうです。