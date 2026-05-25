ＩＭＰ．の椿泰我が出演する、ＲＣＣテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第７１回が放送され、福山市にあるパン屋で恒例の人気Ｎｏ．１パン予想に挑戦した。

今回は福山市内にある公園からロケがスタート。３月２２日にマツダスタジアムで行われたプロ野球・広島―ソフトバンク戦で人生初となる始球式を務めた椿は「すごい広大な公園ですけれども、始球式の前にここに出会いたかった…ないんですよ、キャッチボールＯＫな公園がなかなか減ってきていて」とロケの合間を縫って限られた場所で投球練習をしたという。

視聴者からのメッセージをもとに訪れたのは味と見栄えにこだわっている「石窯パン工房エスポワール」。１つ１つ丁寧に作られた約１２０種類のパンが販売されている店内で人気Ｎｏ．１パン予想の“ご褒美”として椿の目に留まった、バターロール生地の上にコーンを乗せて焼いた「たっぷりコーン」を選んだ。

エスポワールの人気ベスト３は「ちびっこソーセージ」、「塩パン」、「牛肉ゴロっとカレーパン」。ミニサイズのちびっこソーセージを試食し椿は「おいしい懐かしい！すごい幼少期を思い出す。小さい頃これバクバク食べていましたね、あのときは３個とか食べていましたけど２８歳の僕だったら夜ご飯で２００個はいけます」と話した。

３品全てを試食し“相棒”の「パンパカトング」を手に人気Ｎｏ．１は「牛肉ゴロっとカレーパンです！」と予想。「やっぱりカレーのうま味と牛肉ゴロっとというところと、辛すぎないカレー。カレー自体もここでこだわって作られているというところで、大変人気な商品なんじゃないかなと」と１位だと予想した理由を明かした。

結果は第３位から発表することになり、第３位は「ちびっこソーセージ」、第２位が「塩パン」、そして第１位は「牛肉ゴロっとカレーパン」で見事正解。ご褒美のたっぷりコーンパンを食べ「たっぷり！コーンシャキシャキで甘みがすごいですね。パンとコーンの相性がいいですね、最高のご褒美」と喜んだ。

第７１回を終え、通算成績は３３勝３８敗となった。