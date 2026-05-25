賞味期限切れ前に使い切る！おしゃれな味にキマる「バルサミコ酢」活用レシピ

余らせがちなバルサミコ酢、サラダ以外の使い道で迷子になっている方も多いのでは？ 実は甘みと酸味のバランスが絶妙で、肉料理にも野菜料理にも合う優秀な調味料なんです。



今回は、バルサミコ酢1本で家ごはんがぐっとおいしくなるレシピを4品ご紹介します。ぜひ毎日の献立にお役立てください。

▼隠し味が決め手！「キノコ牛肉炒め バルサミコ風味」

牛薄切り肉とぶなしめじ、マッシュルームをにんにくの香りで炒め、隠し味にバルサミコ酢をひと回しするだけ。素材それぞれの旨味が引き立ちあって、シンプルなのに味わい深い1品に仕上がります。

▼フライパンひとつでビストロ気分「豚肉のバルサミコソース」

玉ねぎを敷いて蒸し焼きにするだけで、厚切りの豚ロースがしっとり柔らかく仕上がります。しょうゆとバルサミコ酢を合わせたとろりとしたソースはご飯にもワインにもよく合い、自宅で手軽にビストロ気分が楽しめます。

▼あっという間に完成「なすと鶏肉のバルサミコ炒め」

なすと鶏肉をさっと炒めてバルサミコ酢で味つけするだけの、忙しい日に頼りになる1品。バルサミコ酢の甘みがなすにしっかり染みて、箸が止まらないおいしさです。材料も少なく、作りやすいのがうれしいポイント。

▼酸味がさわやか「バルサミコ酢豚」

定番の酢豚をバルサミコ酢でアレンジしたレシピ。バルサミコ酢のまろやかな酸味と甘みが豚肉とよく合い、絶品の味に仕上がります。いつもの酢豚とひと味違う、家族が喜ぶおかずです。





今夜の献立に迷ったら、冷蔵庫の奥のバルサミコ酢を取り出してみてください。1本あれば、肉料理も野菜料理も格段においしくなりますよ。