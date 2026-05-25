位置情報やCookieは許可して大丈夫？60代『スマホ不安』を解消する安心ガイド

スマホに突然出てくる「許可しますか？」の表示。「これってどうすればいいの？」 と不安になることもありますよね。 そこで、〈許可〉すると何が起こるのか、知っておきたい基礎知識をわかりやすく解説します。

これって「許可」していいの？

スマホを使っていると、「〇〇への位置情報を許可しますか？」「〇〇がカメラへのアクセスを求めています」などの表示が出ることがあります。質問の意味がよくわからず、「なんとなく不安だからとりあえず『許可しない』を選んでいる」という人も多いのではないでしょうか？

これらの質問は、許可することでより便利に使える場合もあれば、プライバシーの点から注意が必要な場合も。基本は「アプリ使用中のみ許可」とし、不安なときは「1度だけ許可」、信頼できて便利に使いたいアプリなら「つねに許可」してもいいでしょう。アプリの種類や使う場面によって選び分けるのがベターです。

「許可」したらどうなる？

位置情報

許可すると地図や天気予報、お店の検索などがより正確に表示されます。ただし、SNSなどで位置情報を他人に知られたり広告に提供されたりする場合も。

カメラ

許可しないと、「LINE」やSNSで写真や動画を共有することができません。ただし、つねに許可すると、悪質なアプリの中には勝手にカメラが起動することも。

トラッキング

トラッキングとは行動履歴を追跡すること。おすすめ広告を表示するために利用されます。多くは個人を特定せずにデータ収集され、次に閲覧したときに興味のある情報が表示されます。

Cookie

「同意する」と、ウェブサイトで一度入力した情報が保存され、次に閲覧した際に操作がラクになります。必要なときだけ「同意する」ようにしましょう。

位置情報やトラッキングなど、〈許可〉の意味を知っておくと、スマホをより安心して使えるように。迷ったときの参考にしてみてください。

教えてくれたのは……川島玲子さん

パソコン講師として20年間で1万人以上に教えた後、YouTube「いなわくTV」を開設し、登録者数40万人以上の人気チャンネルに。企業研修やオンライン講座、各種メディアにてICT講師としても活躍。著書に『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』（小社）など。

『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』

★スマホ＆AIを味方に人生を楽しみ尽くす！

「スマホを使いこなせない」「わからないことがあっても人に聞けずに困っている」「AIってどうやって使う？」。そんな人へ、スマホをもっと楽しくお得に使う方法やAIの超・基礎知識を紹介。人生100年時代、スマホを味方に今後の人生を楽しみ尽くしましょう。

（オレンジページ刊 『人生後半が100倍楽しくなる！ 65歳からのスマホ＆AI活用術』より）