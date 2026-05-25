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【こりゃ盲点だ】確かに便利な「Matech Switch 2ケーブル」は、ドックなしで映像出力できますよ！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて「【こりゃ盲点だ】確かに便利な「Matech Switch 2ケーブル」は、ドックなしで映像出力できますよ！」と題した動画を公開した。動画では、Nintendo Switchをテレビやモニターに出力する際に便利な「MATECH Switch 2ケーブル」を紹介し、その手軽さと機能性を高く評価している。



通常、Switchの映像を外部モニターに出力するには、専用のドックやACアダプター、HDMIケーブルなど複数の機材が必要となり、持ち運ぶ際にはかさばってしまう。しかし、本製品を使えばドックが不要になり、外出時の荷物を大幅に減らせる。



戸田氏はケーブルの仕様について、長さは2m、重さは約60gと「スマホの3分の1ぐらいの重量」であることを実測して紹介。端子はSwitchに繋ぐType-Cと、モニターに繋ぐHDMIに分かれており、HDMI側には給電用のType-Cポートが搭載されている。ここにACアダプターを接続すれば、Switch本体に給電しながら映像を出力できる画期的な仕組みだ。端子部分の色がSwitchのジョイコンに合わせて水色とオレンジ色になっている点や、ナイロン編みの頑丈な作りも好印象だと語る。



動画の中盤では、実際にモニターへ接続してゲームプレイを実演。遅延なくスムーズに画面が映し出され、音声もモニター側から出力されることを確認した。さらに、映像出力用のHDMIポートを持たないMacBookとの接続も試し、パソコン用の変換ケーブルとしても「便利ですね」と太鼓判を押している。



最後に戸田氏は、2,590円（動画撮影時）という手頃な価格設定に触れ、「非常にその割にはクオリティは高い」と絶賛。「かゆいところに手が届いている」と評価し、最高に近い「80点」という高得点を付けた。外出先でも手軽に大画面でゲームを楽しみたいSwitchユーザーにとって、重宝するアイテムだ。