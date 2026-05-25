「旬の新ジャガ、どう食べる？」＜回答数37,695票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第540回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「旬の新ジャガ、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「旬の新ジャガ、どう食べる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お豆と新ジャガのカマンベール・サラダ
【材料】（2人分）
エンドウ豆 20サヤ(120g)
塩 適量
新ジャガイモ 3個(180g)
カマンベールチーズ 1/2個
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 2
バター 5g
白ワインビネガー 大さじ 1
塩コショウ 適量
【下準備】
1、エンドウ豆はサヤから出してサッと塩ゆでし、ザルに上げる。カマンベールチーズは2cm角に切る。ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
エンドウ豆がない場合は、冷凍のグリンピースでも代用出来ます。その場合の分量は、2/3カップです。
【作り方】
1、新ジャガイモは皮ごとよく洗い、ひとつずつラップで包み、電子レンジで3分加熱し中心まで火を通す。ラップの上からタオルをかけて手で軽く押しつぶし、皮をむく。
竹串を刺して、まだかたい場合は再度電子レンジに入れて、様子を見ながら火を通す。
2、エンドウ豆と新ジャガイモが熱いうちに、＜調味料＞のボウルにカマンベールチーズと一緒に混ぜ合わせ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「旬の新ジャガ、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「旬の新ジャガ、どう食べる？」
・「旬の新ジャガ、どう食べる？」の結果は…
・1位 ポテトサラダ 50%
・2位 煮物 25%
・3位 フライドポテト 19%
・4位 ガレット 4%
※小数点以下四捨五入
37,695票
・2位 煮物 25%
・3位 フライドポテト 19%
・4位 ガレット 4%
※小数点以下四捨五入
37,695票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お豆と新ジャガのカマンベール・サラダ
【材料】（2人分）
エンドウ豆 20サヤ(120g)
塩 適量
新ジャガイモ 3個(180g)
カマンベールチーズ 1/2個
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 2
バター 5g
白ワインビネガー 大さじ 1
塩コショウ 適量
【下準備】
1、エンドウ豆はサヤから出してサッと塩ゆでし、ザルに上げる。カマンベールチーズは2cm角に切る。ボウルに＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
エンドウ豆がない場合は、冷凍のグリンピースでも代用出来ます。その場合の分量は、2/3カップです。
【作り方】
1、新ジャガイモは皮ごとよく洗い、ひとつずつラップで包み、電子レンジで3分加熱し中心まで火を通す。ラップの上からタオルをかけて手で軽く押しつぶし、皮をむく。
竹串を刺して、まだかたい場合は再度電子レンジに入れて、様子を見ながら火を通す。
2、エンドウ豆と新ジャガイモが熱いうちに、＜調味料＞のボウルにカマンベールチーズと一緒に混ぜ合わせ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)