・「旬の新ジャガ、どう食べる？」の結果は…

・1位 ポテトサラダ 50%

・2位 煮物 25%

・3位 フライドポテト 19%

・4位 ガレット 4%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「旬の新ジャガ、どう食べる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「旬の新ジャガ、どう食べる？」