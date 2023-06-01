低迷した名門トッテナム、最終節に勝利でプレミア残留が決定！古豪ウェストハムが２部降格
現地時間５月24日に開催されたプレミアリーグの最終節で、17位と低迷する名門トッテナムが12位のエバートンとホームで対戦した。
降格圏の18位に沈む古豪ウェストハムとの差は２ポイントで、得失点差で12リードしているため、事実上引き分け以上で残留が確定するトッテナムは、序盤からペースを掴んで攻め立てる。
迎えた43分、CKからパリーニャがヘッド。ポストに直撃したボールを自ら押し込み、貴重な先制ゴールを奪う。
後半はボールを握られる展開となったものの、組織的な守備でチャンスを作らせない。
このまま１−０で勝利したスパーズが残留を決めた。
この結果、18位のウェストハムが、19位のバーンリー、最下位のウォルバーハンプトンと共に２部に降格することとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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降格圏の18位に沈む古豪ウェストハムとの差は２ポイントで、得失点差で12リードしているため、事実上引き分け以上で残留が確定するトッテナムは、序盤からペースを掴んで攻め立てる。
迎えた43分、CKからパリーニャがヘッド。ポストに直撃したボールを自ら押し込み、貴重な先制ゴールを奪う。
後半はボールを握られる展開となったものの、組織的な守備でチャンスを作らせない。
このまま１−０で勝利したスパーズが残留を決めた。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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