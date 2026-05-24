【食費節約の強い味方】ジャガイモで作る大満足おかずレシピ8選〜少ない材料でも食べ応え抜群！
2026年に入ってからも食品の値上げが続き、毎日の食費を少しでも抑えたいですよね。そんな今こそ、頼りになるのが「ジャガイモ」です。
1〜2個あるだけでも立派なおかずが作れ、アレンジの幅も豊富。腹持ちが良いので、家族の満足感をしっかり叶えてくれます。
そこで今回は、手軽に作れるジャガイモの「節約おかず」8選をご紹介。
ジャガイモが主役で、ご飯のおかず、子どものおやつ、大人のおつまみになるレシピを揃えていますƒ。ぜひ毎日の食卓に役立ててください。
■作り置きやお弁当に「じゃがいもの甘煮」の作り方
ジャガイモを調味料で煮込んだら出来上がり！ ほっこり素朴な甘じょっぱい味でご飯が進みます。ジャガイモはゴロッと大きめに切ることで、満足感のある一品に。お好みで炒りゴマや七味唐辛子を振れば、おつまみにもぴったりです。
■食べ応えGOOD！ ジャガイモが主役の＜節約おかず＞レシピ7選
すりおろしたジャガイモに片栗粉を混ぜて焼くと、弾力のあるもちっと食感に仕上がります。バターしょうゆ味が食欲をそそり、磯辺焼き風に海苔で包んで食べると絶品です。腹持ちも良く、子どものおやつや軽食にも重宝します。
細切りにしたジャガイモとベーコンをフライパンで両面焼くだけで、おしゃれな1品に大変身！ ジャガイモは水にさらさず、しっかり押さえつけながら焼くことで、カリッと香ばしい仕上がりに。朝食やブランチにもおすすめです。
素朴なジャガイモに甘辛味と青のりがよく合います。シンプルなのにやみつきになること間違いなしです。ジャガイモは皮ごとレンジで加熱して、焼き時間を短縮。小麦粉をまぶして焼くことで、最高のカリッ＆ホクホク食感を楽しめます。
ジャガイモの風味をそのまま堪能でき、おやつ感覚で食べられる一品です。片栗粉をまぶしてカリッと香ばしく仕上げるのがコツ。シンプルなのり塩味で、手が止まらなくなるおいしさです。顆粒コンソメや粉チーズなど味変するのも◎。
輪切りにしたジャガイモを、ピザ生地代わりにしたアイデアレシピ。ジャガイモは両面こんがり焼き、ソースとチーズをのせたら完成です。少ない材料でもしっかり食べ応えがあり、ピザが食べたい欲を手軽に叶えてくれますよ。
定番のきんぴらもジャガイモなら時短で作れて、ボリューム感も十分！ 時間をかけずにサッと炒めることで、シャキシャキほくほくの食感が味わえます。お好みでニンジンやピーマンを加えて、彩り豊かに仕上げてもいいですね。
究極のカリカリ食感でハマる人続出！ ジャガイモはスライサー＆せん切りで極細に切るのがポイント。お好みでベーコンやうずらの卵を加えてもOKです。揚げたては格別で、あっという間に完食してしまいますよ。
■ジャガイモは「節約感」が出にくい優秀食材
節約レシピというと「ちょっと物足りない…」と思われがちですが、ジャガイモは別。ホクホク食感と腹持ちの良さで、少ない材料でも満足感のある一品が作れます。
1年を通して価格が比較的安定しており、ジャガイモ料理はレパートリーが増えるほど、家計の強い味方になってくれます。今回ご紹介したレシピをおかずやおやつ、おつまみにと活用して、食費節約に役立ててみてくださいね。
(川原あやか)
1〜2個あるだけでも立派なおかずが作れ、アレンジの幅も豊富。腹持ちが良いので、家族の満足感をしっかり叶えてくれます。
そこで今回は、手軽に作れるジャガイモの「節約おかず」8選をご紹介。
ジャガイモが主役で、ご飯のおかず、子どものおやつ、大人のおつまみになるレシピを揃えていますƒ。ぜひ毎日の食卓に役立ててください。
ジャガイモを調味料で煮込んだら出来上がり！ ほっこり素朴な甘じょっぱい味でご飯が進みます。ジャガイモはゴロッと大きめに切ることで、満足感のある一品に。お好みで炒りゴマや七味唐辛子を振れば、おつまみにもぴったりです。
じゃがいもだけでできる節約おかず！じゃがいもの甘煮
【材料】（2人分）
ジャガイモ 2~3個
だし汁 200~250ml
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1.5
サラダ油 大さじ 1/2
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむき、4〜6つに切って水に放ち、5分おく。
【作り方】
1、鍋にだし汁、水気をきったジャガイモを入れて強火にかけ、煮たったら落とし蓋をして中火で10分煮る。
2、＜調味料＞の材料を加え、落とし蓋をしてさらに10分煮る。
3、落とし蓋を取り、強火にして時々鍋をゆすりながら、からめるようにして煮汁が少なくなるまで煮詰め、器に盛る。
【材料】（2人分）
ジャガイモ 2~3個
だし汁 200~250ml
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1.5
サラダ油 大さじ 1/2
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむき、4〜6つに切って水に放ち、5分おく。
【作り方】
1、鍋にだし汁、水気をきったジャガイモを入れて強火にかけ、煮たったら落とし蓋をして中火で10分煮る。
2、＜調味料＞の材料を加え、落とし蓋をしてさらに10分煮る。
3、落とし蓋を取り、強火にして時々鍋をゆすりながら、からめるようにして煮汁が少なくなるまで煮詰め、器に盛る。
■食べ応えGOOD！ ジャガイモが主役の＜節約おかず＞レシピ7選
やみつき食感「もちもちジャガイモ」
すりおろしたジャガイモに片栗粉を混ぜて焼くと、弾力のあるもちっと食感に仕上がります。バターしょうゆ味が食欲をそそり、磯辺焼き風に海苔で包んで食べると絶品です。腹持ちも良く、子どものおやつや軽食にも重宝します。
カリッと香ばしい「ジャガイモのガレット」
細切りにしたジャガイモとベーコンをフライパンで両面焼くだけで、おしゃれな1品に大変身！ ジャガイモは水にさらさず、しっかり押さえつけながら焼くことで、カリッと香ばしい仕上がりに。朝食やブランチにもおすすめです。
ご飯にも合う「ジャガイモの和風ソテー」
素朴なジャガイモに甘辛味と青のりがよく合います。シンプルなのにやみつきになること間違いなしです。ジャガイモは皮ごとレンジで加熱して、焼き時間を短縮。小麦粉をまぶして焼くことで、最高のカリッ＆ホクホク食感を楽しめます。
片手でつまめる「ジャガイモの磯辺焼き」
ジャガイモの風味をそのまま堪能でき、おやつ感覚で食べられる一品です。片栗粉をまぶしてカリッと香ばしく仕上げるのがコツ。シンプルなのり塩味で、手が止まらなくなるおいしさです。顆粒コンソメや粉チーズなど味変するのも◎。
生地いらずで簡単「ジャガイモピザ」
輪切りにしたジャガイモを、ピザ生地代わりにしたアイデアレシピ。ジャガイモは両面こんがり焼き、ソースとチーズをのせたら完成です。少ない材料でもしっかり食べ応えがあり、ピザが食べたい欲を手軽に叶えてくれますよ。
アレンジ豊富「ジャガイモのきんぴら」
定番のきんぴらもジャガイモなら時短で作れて、ボリューム感も十分！ 時間をかけずにサッと炒めることで、シャキシャキほくほくの食感が味わえます。お好みでニンジンやピーマンを加えて、彩り豊かに仕上げてもいいですね。
子どもウケ抜群「じゃがいものかき揚げ」
究極のカリカリ食感でハマる人続出！ ジャガイモはスライサー＆せん切りで極細に切るのがポイント。お好みでベーコンやうずらの卵を加えてもOKです。揚げたては格別で、あっという間に完食してしまいますよ。
■ジャガイモは「節約感」が出にくい優秀食材
節約レシピというと「ちょっと物足りない…」と思われがちですが、ジャガイモは別。ホクホク食感と腹持ちの良さで、少ない材料でも満足感のある一品が作れます。
1年を通して価格が比較的安定しており、ジャガイモ料理はレパートリーが増えるほど、家計の強い味方になってくれます。今回ご紹介したレシピをおかずやおやつ、おつまみにと活用して、食費節約に役立ててみてくださいね。
(川原あやか)