じゃがいもだけでできる節約おかず！じゃがいもの甘煮【材料】（2人分）ジャガイモ 2~3個だし汁 200~250ml<調味料>酒 大さじ 2みりん 大さじ 2砂糖 大さじ 1しょうゆ 大さじ 1.5サラダ油 大さじ 1/2【下準備】1、ジャガイモは皮をむき、4〜6つに切って水に放ち、5分おく。【作り方】1、鍋にだし汁、水気をきったジャガイモを入れて強火にかけ、煮たったら落とし蓋をして中火で10分煮る。2、＜調味料＞の材料を加え、落とし蓋をしてさらに10分煮る。3、落とし蓋を取り、強火にして時々鍋をゆすりながら、からめるようにして煮汁が少なくなるまで煮詰め、器に盛る。