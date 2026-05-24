犬につけてはいけない『名前』４選

せっかくお迎えした愛犬の名前は、愛情を込めた特別な名前をつけてあげたい--そう思いますよね！しかし、犬にとって名前は「合図（コマンドの一種）」です。聞き取りにくい名前や他のコマンドと混同しやすい名前をつけてしまうと、しつけや生活に悪影響を及ぼす恐れがあります。

ここでは、犬が混乱しやすいつけてはいけない『名前』の特徴を見ていきましょう。

1. 字数が長すぎる名前

5文字以上と字数が長すぎる名前は、犬が聞き取りづらく、覚えない可能性があるので避けるのが無難でしょう。

一般的に犬は3～4字までの短い言葉が聞き取りやすいと言われています。長すぎると混乱してしまい、その言葉の「音」を覚えられないだけでなく、行動や反応と結びつけて学習しにくくなってしまうのです。

すると、名前を呼んでも振り向いてくれない、反応してくれないといった問題が生じる恐れがあります。したがって、犬の名前は3～4字以内に収まる文字数で付けることをオススメします。

2.コマンドと音が似ている名前

犬に「おて」「おすわり」「ふせ」などのコマンド（指示）と音が似ている名前をつけることは避けましょう。なぜならば、コマンドと音が似ている名前をつけてしまうと、犬がコマンドと名前の間で混乱してしまうからです。

例えば、「まて」は母音が「a・e」です。「ラテ」ちゃんという名前の犬は、母音が共通しているため、トレーニングを始めたばかりの時期などは、コマンド（指示）と名前を聞き間違えてしまうことがあります。すると、コマンドをスムーズに行えないなどの問題が生じる可能性もあるでしょう。

絶対にダメというわけではありません。しかし、コマンド（指示）と母音が同じ音の名前をつける場合、はっきりと言葉を発音したり、ジェスチャーでわかりやすいように区別してあげてください。

3.家族やよく使う言葉と似ている名前

家族の名前や、よく口に出す言葉と似ている名前もなるべく控えてください。その言葉を発するたびに犬が反応してしまい、「なんだ。呼ばれていないのか」と期待を裏切られるストレスを与えてしまいます。

さらに、期待を裏切られすぎると、名前を呼んでも「どうせ僕のことじゃない」「きっと違うことを指している」と思い込むようになり、反応してくれなくなる犬も……。

「例えば、「チョコ」という名前は非常に人気ですが、日常会話で食べ物のチョコについて話す際、愛犬が「呼ばれたかな？」と反応してしまうことがあります。もし日常的によく使う言葉を名前に選ぶ場合は、愛犬と目を合わせて呼ぶなど、呼びかけを明確に区別してあげると良いでしょう。

4.ネガティブな意味の言葉

ネガティブな意味の言葉を犬の名前としてつけてしまうと、必ず後悔することになるのでやめましょう。

例えば「悪魔」という名前をつけたとしましょう。病院などで「悪魔くーん」と呼ばれるたびに、なんだか居た堪れない気持ちになる……という実際の話を耳にしたことがあります。

このように、ネガティブな言葉は、後に呼ぶたび、呼ばれるたびに飼い主が罪悪感を覚えることになります。犬たちはその名前の本当の意味を理解していませんが、やめた方がよいでしょう。

家族で呼び方が違う名前も要注意

最初に「犬に長い名前をつけるのはダメ」とお話ししました。しかし、長い名前をつけても、短い呼び名で呼んであげれば、犬は聞き取りやすくなります。

ですが、ここで家族が呼び方を統一せず、各々好きな呼び方で呼んでしまうと、犬は自分の名前（呼び名）を覚えられません。必ずニックネームで呼ぶときは、家族で統一しましょう。

名前が原因で起こりうる問題は？

もしも犬が聞き取りづらい名前や混乱してしまう名前をつけてしまうと、どのような問題が起こりうるのでしょうか。

犬が名前を覚えず反応してくれない 呼び戻しができない コマンド（指示）が通りにくくなる 愛犬にストレスや混乱を招く恐れ

犬が名前を覚えるのに時間がかかるため、なかなかしつけが進まないといった問題が生じます。また、せっかく覚えたコマンド（指示）が通りにくくなり、最初からトレーニングがやり直しになる……なんて問題も発生しやすいです。

犬が聞き取りやすい名前の特徴は？

犬に名前をつけるとき、犬が聞き取りやすい名前をつけることで、しつけや生活する上で、スムーズなコミュニケーションにつながります。

犬が聞き取りやすい名前の特徴は、以下の通りです。

短くて聞き取りやすい 母音がはっきりしていて被っていない コマンドの言葉と被らない 家族の名前と母音が似てない 家族で呼び名を統一しやすい

上記のポイントを押さえて、お迎えする愛犬の名前をつけてあげましょう。

また、長い名前をつけたい場合は、家族で呼び名を統一します。その際は、上記の特徴を踏まえて呼び名をつけてあげてください。

犬に名前をつけるときのチェック項目

最後に、犬に名前をつけるときのチェック項目を確認しながら、今回の内容をおさらいしていきましょう。

3～4文字の短い名前になっているか 飼い主が呼びやすく統一しやすい名前か 家族の名前や他のものの言葉に音が似ていないか コマンドと音が被っていないか 母音が重なり聞き取りにくくなっていないか 生活する上で違和感や不快感を覚える名前になっていないか

いかがですか。これからお迎えする犬につけようと考えている名前は、上記の項目をクリアしているでしょうか。

全てをクリアすることは難しくとも、1つでも多くの項目を踏まえて、犬が聞き取りやすく混乱しにくい名前をつけることで、日常生活やしつけがスムーズに運びやすくなります。

また、上記の名付けのチェック項目をクリアしていなくとも、愛犬が混乱を起こさないようにジェスチャーや呼び方、会話の内容などに配慮してみてください。呼び方や振る舞いに配慮することで、混乱を起こしにくく、しつけ等もスムーズに進められるでしょう。

まとめ

今回は、犬につけると混乱させてしまうNGな名前の特徴を解説しました。名前はしつけや生活に影響を与えることもあります。愛犬に素敵な名前をつけてあげたい気持ちは理解できますが、愛犬が「シンプルで聞き取りやすい名前」を重視して名付けてあげましょう。