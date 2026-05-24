J1百年構想リーグPOラウンドの対戦カード決定!! 1位・2位決定戦は鹿島vs神戸
J1百年構想リーグは24日に地域リーグラウンド全日程を終了し、プレーオフラウンドの対戦カードが決定した。
POラウンドは地域リーグラウンドEASTとWESTの同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦する。第1戦はWEST勢、第2戦はEAST勢のホーム。第2戦を終えて2戦合計スコアが同点の場合は延長戦を行い、それでも決着がつかない場合はPK戦で順位を決定する。
以下、POラウンドの組合せ
▽1位・2位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
神戸 14:00 鹿島 [ノエスタ]
【第2戦】
6月6日(土)
鹿島 14:00 神戸 [メルスタ]
▽3位・4位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
C大阪 15:00 FC東京 [ハナサカ]
【第2戦】
6月6日(土)
FC東京 14:00 C大阪 [MUFG国立]
▽5位・6位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
名古屋 14:00 町田 [パロ瑞穂]
【第2戦】
6月6日(土)
町田 15:00 名古屋 [Gスタ]
▽7位・8位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
広島 14:00 川崎F [Eピース]
【第2戦】
6月6日(土)
川崎F 19:00 広島 [U等々力]
▽9位・10位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
G大阪 16:00 東京V [パナスタ]
【第2戦】
6月6日(土)
東京V 16:00 G大阪 [味スタ]
▽11位・12位決定戦
【第1戦】
5月31日(日)
岡山 14:00 浦和 [JFEス]
【第2戦】
6月6日(土)
浦和 16:00 岡山 [埼玉]
▽13位・14位決定戦
【第1戦】
5月31日(日)
清水 14:00 横浜FM [アイスタ]
【第2戦】
6月6日(土)
横浜FM 17:00 清水 [日産ス]
▽15位・16位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
京都 19:00 柏 [サンガS]
【第2戦】
6月6日(土)
柏 18:00 京都 [三協F柏]
▽17位・18位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
長崎 17:00 水戸 [ピースタ]
【第2戦】
6月6日(土)
水戸 15:00 長崎 [Ksスタ]
▽19位・20位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
福岡 16:00 千葉 [ベススタ]
【第2戦】
6月6日(土)
千葉 14:00 福岡 [フクアリ]
POラウンドは地域リーグラウンドEASTとWESTの同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦する。第1戦はWEST勢、第2戦はEAST勢のホーム。第2戦を終えて2戦合計スコアが同点の場合は延長戦を行い、それでも決着がつかない場合はPK戦で順位を決定する。
▽1位・2位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
神戸 14:00 鹿島 [ノエスタ]
【第2戦】
6月6日(土)
鹿島 14:00 神戸 [メルスタ]
▽3位・4位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
C大阪 15:00 FC東京 [ハナサカ]
【第2戦】
6月6日(土)
FC東京 14:00 C大阪 [MUFG国立]
▽5位・6位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
名古屋 14:00 町田 [パロ瑞穂]
【第2戦】
6月6日(土)
町田 15:00 名古屋 [Gスタ]
▽7位・8位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
広島 14:00 川崎F [Eピース]
【第2戦】
6月6日(土)
川崎F 19:00 広島 [U等々力]
▽9位・10位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
G大阪 16:00 東京V [パナスタ]
【第2戦】
6月6日(土)
東京V 16:00 G大阪 [味スタ]
▽11位・12位決定戦
【第1戦】
5月31日(日)
岡山 14:00 浦和 [JFEス]
【第2戦】
6月6日(土)
浦和 16:00 岡山 [埼玉]
▽13位・14位決定戦
【第1戦】
5月31日(日)
清水 14:00 横浜FM [アイスタ]
【第2戦】
6月6日(土)
横浜FM 17:00 清水 [日産ス]
▽15位・16位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
京都 19:00 柏 [サンガS]
【第2戦】
6月6日(土)
柏 18:00 京都 [三協F柏]
▽17位・18位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
長崎 17:00 水戸 [ピースタ]
【第2戦】
6月6日(土)
水戸 15:00 長崎 [Ksスタ]
▽19位・20位決定戦
【第1戦】
5月30日(土)
福岡 16:00 千葉 [ベススタ]
【第2戦】
6月6日(土)
千葉 14:00 福岡 [フクアリ]