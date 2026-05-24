　J1百年構想リーグは24日に地域リーグラウンド全日程を終了し、プレーオフラウンドの対戦カードが決定した。

　POラウンドは地域リーグラウンドEASTとWESTの同順位同士がホーム・アンド・アウェー方式で対戦する。第1戦はWEST勢、第2戦はEAST勢のホーム。第2戦を終えて2戦合計スコアが同点の場合は延長戦を行い、それでも決着がつかない場合はPK戦で順位を決定する。

　以下、POラウンドの組合せ

▽1位・2位決定戦

【第1戦】

5月30日(土)

神戸 14:00 鹿島 [ノエスタ]

【第2戦】

6月6日(土)

鹿島 14:00 神戸 [メルスタ]

▽3位・4位決定戦

【第1戦】

5月30日(土)

C大阪 15:00 FC東京 [ハナサカ]

【第2戦】

6月6日(土)

FC東京 14:00 C大阪 [MUFG国立]

▽5位・6位決定戦

【第1戦】

5月30日(土)

名古屋 14:00 町田 [パロ瑞穂]

【第2戦】

6月6日(土)

町田 15:00 名古屋 [Gスタ]

▽7位・8位決定戦

【第1戦】

5月30日(土)

広島 14:00 川崎F [Eピース]

【第2戦】

6月6日(土)

川崎F 19:00 広島 [U等々力]

▽9位・10位決定戦

【第1戦】

5月30日(土)

G大阪 16:00 東京V [パナスタ]

【第2戦】

6月6日(土)

東京V 16:00 G大阪 [味スタ]

▽11位・12位決定戦

【第1戦】

5月31日(日)

岡山 14:00 浦和 [JFEス]

【第2戦】

6月6日(土)

浦和 16:00 岡山 [埼玉]

▽13位・14位決定戦

【第1戦】

5月31日(日)

清水 14:00 横浜FM [アイスタ]

【第2戦】

6月6日(土)

横浜FM 17:00 清水 [日産ス]

▽15位・16位決定戦

【第1戦】

5月30日(土)

京都 19:00 柏 [サンガS]

【第2戦】

6月6日(土)

柏 18:00 京都 [三協F柏]

▽17位・18位決定戦

【第1戦】

5月30日(土)

長崎 17:00 水戸 [ピースタ]

【第2戦】

6月6日(土)

水戸 15:00 長崎 [Ksスタ]

▽19位・20位決定戦

【第1戦】

5月30日(土)

福岡 16:00 千葉 [ベススタ]

【第2戦】

6月6日(土)

千葉 14:00 福岡 [フクアリ]