投入からわずか１分！ 今季躍動のG大阪22歳FW、豪快ヘッド弾に国立どよめく
ガンバ大阪は５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で清水エスパルスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦。今季好調の22歳FWが、ピッチに立ってわずか１分で結果を残した。
０−１で迎えた60分、南野遥海が途中投入される。すると直後の61分、いきなり魅せた。
右サイドでウェルトンからの縦パスに抜け出した初瀬亮がクロスを供給。これに反応した南野が相手DFとの競り合いを制し、豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。ボールはゴール右へ吸い込まれ、ガンバが試合を振り出しに戻した。
南野にとっては今季６点目。途中出場からわずか１分で決めた鮮烈弾で、会場を大きく沸かせた。
さらに、南野は75分にも逆転弾をマーク。G大阪が２−１で逆転勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】初瀬のクロス→南野が強烈ヘッド！ 途中出場から１分で同点弾！
０−１で迎えた60分、南野遥海が途中投入される。すると直後の61分、いきなり魅せた。
右サイドでウェルトンからの縦パスに抜け出した初瀬亮がクロスを供給。これに反応した南野が相手DFとの競り合いを制し、豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。ボールはゴール右へ吸い込まれ、ガンバが試合を振り出しに戻した。
南野にとっては今季６点目。途中出場からわずか１分で決めた鮮烈弾で、会場を大きく沸かせた。
さらに、南野は75分にも逆転弾をマーク。G大阪が２−１で逆転勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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