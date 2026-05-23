「強いチームらしい得点」Ｊ名将も唸る先制弾。神戸トゥーレルが強烈ヘッドをぶち込む！
まさしく“ぶち込んだ”。
ヴィッセル神戸は５月23日、J１百円構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節で、アビスパ福岡と敵地で対戦している。
アウェーチームはハータイム直前に先制する。45＋５分、右サイドからのジエゴのロングスローがファーに流れる。これを収めた武藤嘉紀がクロスを供給。中で待つマテウス・トゥーレルが強烈なヘディングシュートでネットを揺らした。
90分の勝利でWEST１位を確定できる神戸。試合を配信する『DAZN』で解説を務める長谷川健太氏は「強いチームらしい得点」と評した。
かつてガンバ大阪で国内３冠に導いた名将も唸らせるゴールだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】神戸トゥーレルの強烈ヘッド弾！
ヴィッセル神戸は５月23日、J１百円構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節で、アビスパ福岡と敵地で対戦している。
アウェーチームはハータイム直前に先制する。45＋５分、右サイドからのジエゴのロングスローがファーに流れる。これを収めた武藤嘉紀がクロスを供給。中で待つマテウス・トゥーレルが強烈なヘディングシュートでネットを揺らした。
90分の勝利でWEST１位を確定できる神戸。試合を配信する『DAZN』で解説を務める長谷川健太氏は「強いチームらしい得点」と評した。
かつてガンバ大阪で国内３冠に導いた名将も唸らせるゴールだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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