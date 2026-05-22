【「ヤングアニマル」11号】 5月22日 発売 価格：530円

「ヤングアニマル」26年11号

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白泉社は、「ヤングアニマル」11号を5月22日に発売した。価格は530円。

表紙と巻頭グラビアには榎原依那さんが登場。特別付録として、両面クリアファイルがついてくる。また、美波那緒さんが巻末グラビアに登場する。

巻頭カラーは、「紫雲寺家の子供たち」。カラー付きで「永田町エイリアンズ」が登場するほか、「動物人間 番外編」と、「姉のともだち」の高瀬わか氏による「香港微睡夜譚」が特別読切で掲載。さらに、「地雷グリコ」最新話も掲載される。

【榎原依那さん】

巻頭グラビア 撮影：小池伸一郎

【美波那緒さん】

巻末グラビア 撮影：日暮翔

【紫雲寺家の子供たち】

巻頭カラー「紫雲寺家の子供たち」（宮島礼吏 【作画協力】雪野れいじ）

【動物人間 番外編】

特別読切「動物人間」（岡田卓也 ）

【香港微睡夜譚】

特別読切「香港微睡夜譚」（高瀬わか）

【地雷グリコ】

「地雷グリコ」（漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊））

【永田町エイリアンズ】

カラーつき「永田町エイリアンズ」（漫画／夏川口幸範 原作／鷹野浪流）