東京ジョイポリス新パーク「ジョイポリススポーツX」7月開業へ お台場に新たなデジタルスポーツエンタメ誕生
【モデルプレス＝2026/05/22】東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」の開館30周年に合わせ、2026年7月、東京・台場の「デックス東京ビーチ」内にデジタルスポーツエンターテインメントパーク「ジョイポリススポーツX」を開業予定。この度、ジョイポリススポーツXの施設概要が公開された。
【写真】お台場に新たなデジタルスポーツエンタメパーク誕生
東京ジョイポリスは、1996年7月12日に国内最大級の屋内型テーマパークとしてオープンし、開館以来、延べ2,000万人以上の来館者を迎え、非日常体験を提供する施設として親しまれてきた。2026年7月から2027年6月までの1年間を「30周年イヤー」としており、その目玉施策の一つとして、ジョイポリススポーツXの開業を予定している。
ジョイポリススポーツXは、2022年の仙台を皮切りに、2023年に北九州、2024年に海外初となる香港に施設展開してきた「ジョイポリススポーツ」ブランドの進化系として誕生。従来のスポーツエンターテインメントの楽しさにXR技術を融合し、デジタルとフィジカルが交差する新たな体験を提供する。また、ジョイポリススポーツXは東京ジョイポリスと同じくデックス東京ビーチ内に位置。両施設をあわせて楽しむことで、より幅広い顧客のニーズに応え、台場エリアにおける新たなエンターテインメント体験の価値向上を目指す。詳細については、今後順次発表される。（modelpress編集部）
施設名：JOYPOLIS SPORTS X（ジョイポリススポーツ エックス）
開業日：2026年7月オープン予定
所在地：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール5階
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◆「ジョイポリススポーツX」2026年7月開業へ
東京ジョイポリスは、1996年7月12日に国内最大級の屋内型テーマパークとしてオープンし、開館以来、延べ2,000万人以上の来館者を迎え、非日常体験を提供する施設として親しまれてきた。2026年7月から2027年6月までの1年間を「30周年イヤー」としており、その目玉施策の一つとして、ジョイポリススポーツXの開業を予定している。
◆「ジョイポリススポーツX」施設概要
施設名：JOYPOLIS SPORTS X（ジョイポリススポーツ エックス）
開業日：2026年7月オープン予定
所在地：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール5階
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