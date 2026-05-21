銀座コージーコーナー「Wシュー」が増量♡クリームたっぷり限定販売

ふわっと軽やかなホイップクリームと、まろやかなカスタードクリームの組み合わせが人気の銀座コージーコーナー「Wシュー（クリーム＆カスタード）」が、期間限定でボリュームアップして登場♡2026年5月23日（土）～31日（日）の9日間限定で、クリームをたっぷり増量しながらも価格はそのまま。思わず写真を撮りたくなる迫力満点のシュークリームを楽しめます。

期間限定でボリュームアップ！

銀座コージーコーナーの人気商品「Wシュー（クリーム＆カスタード）」が、期間限定で特別仕様に変身します。

今回の限定仕様では、生クリーム入りホイップクリームを通常商品より50％増量（当社従来品比）。渦巻き状に高く絞られたクリームは、見た目のインパクトも抜群です。

価格は320円（税込345円）のまま据え置きという嬉しいポイントも♡ボリューム感たっぷりなのに、いつもの価格で楽しめる贅沢なシュークリームとして注目されています。

販売期間は2026年5月23日（土）～5月31日（日）まで。期間中は、通年販売仕様の商品は休止となります。

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クリーム好き必見の贅沢感

さっくり焼き上げたシュー皮の中には、生クリーム入りホイップクリームと、なめらかなカスタードクリームをたっぷり閉じ込めています。

ホイップクリームはミルク感とコクがしっかり感じられる味わいで、口どけも軽やか。一方のカスタードクリームは、やさしい甘さとまろやかさが魅力です。

2種類のクリームが絶妙なバランスで重なり合い、最後まで飽きずに楽しめるのも人気の理由。増量されたクリームによって、より満足感のある食べ応えを堪能できます♪

シュー皮とのバランスも良く、クリーム好きにはたまらない特別仕様です。

販売情報もチェック

「Wシュー（クリーム＆カスタード）」は、全国の生ケーキ取扱店で販売予定です。

ただし、北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県には生ケーキ取扱店がありませんのでご注意ください。

また、店舗によって発売日が異なる場合や、取り扱いのない場合もあります。人気商品のため、万一品切れの場合はご了承ください。

なお、表示価格には消費税8％が含まれています。イートイン利用時は消費税10％となります。

商品について詳しくは公式サイトをご確認ください。

今だけの特別なWシューを楽しんで

クリームを思いきり楽しめる、銀座コージーコーナーの期間限定「Wシュー（クリーム＆カスタード）」♡

たっぷり増量されたホイップクリームとカスタードクリームの贅沢な味わいは、頑張った日のご褒美スイーツにもぴったりです。

お値段そのままで楽しめる今だけの特別仕様を、ぜひこの機会に味わってみてください♪