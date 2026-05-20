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【話題のキーボード】これは注目せざるをえないクラファン中の「FMV Keyboard X」をレビュー。デザインもすごいし、機能も素晴らしいですね。※試作機です

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YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【話題のキーボード】これは注目せざるをえないクラファン中の「FMV Keyboard X」をレビュー。デザインもすごいし、機能も素晴らしいですね。※試作機です」を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、クラウドファンディングで注目を集める「FMV Keyboard X」の試作機を先行レビューし、その洗練されたデザインと卓越した打鍵感の全貌に迫っている。



戸田氏はまず、FMVでおなじみの日本語配列を採用したミニマルな外観を高く評価。キーボードの基盤となる下地部分にはアルミの切削素材が使用されており、「たわみが少なく、強くタイピングしてもまったく揺らがない」と、その堅牢な造りを強調した。



さらに、キートップに施された「ソフトフィール塗装」に注目。乾燥した季節にはしっとりと、汗ばむ季節にはサラッと感じる独特の質感を「チョコレートを触っているような、異次元の触り心地」と絶賛し、マニアの心をくすぐる感触であることを伝えている。



機能面では、ガスケットマウントを採用した静かな打鍵音と、磁気方式スイッチによる入力設定の切り替え機能を紹介。キーを押し込む深さに応じて「ライト入力」「おすすめ入力」「ハード入力」が選べる点について、「浅い設定は慣れが必要だが、慣れれば相当高速にタイピングでき、手放せなくなるだろう」と独自の視点で語った。



最後に戸田氏は、日本のキーボードマイスターのこだわりが詰まった本製品を強く推奨している。デザイン性と機能性を高次元で両立した「FMV Keyboard X」は、日々の作業で極上のタイピング環境を求めるユーザーにとって、間違いなく有力な選択肢となるはずだ。