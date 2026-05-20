好き＆行ってみたい「秋田県の商店街・市場」ランキング！ 2位「秋田まるごと市場」、1位は？【2026年調査】
新緑が美しく輝き、お出かけ気分が高まる今のシーズンは、獲れたての魚介や地元の特産品が並ぶ賑やかなエリアがひときわ輝きを放ちます。多くの人に愛され、旅の目的地としても外せない活気ある名所の数々に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「秋田県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「地元食材が、買えそうだから」（40代女性／北海道）、「秋田まるごと市場は、秋田の名産品やグルメを一度に楽しめそうな点に魅力を感じました。地元の雰囲気を感じながら食べ歩きや買い物もできそうで、観光でもゆっくり楽しめそうだと思いました」（20代男性／沖縄県）、「旬の魚介類や野菜、果物などが買えるから」（40代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
回答者からは「秋田市民市場は、秋田の台所という感じがして魅力的で、海鮮・山菜・比内地鶏・漬物など、秋田らしい食文化がぎゅっと詰まっていて、地元の日常感も強く残っているのが良いところだからです」（60代女性／愛知県）、「秋田駅から徒歩圏内でアクセス良好で、鮮度と品揃えが豊富である」（30代女性／大阪府）、「秋田の食文化を一度に味わえる場所として興味があります。地元の野菜や魚、惣菜などが揃っていて、観光客でも気軽に楽しめそうな雰囲気が魅力的です。市場の中でそのまま食事ができるお店もあると聞き、観光だけでなく食事目的でも満足度が高そうだと感じました」（30代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「秋田県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：秋田まるごと市場（秋田市）／68票秋田県内の名産品が一堂に会する大型の市場です。広大な店内には、鮮魚、精肉、野菜のほか、きりたんぽやいぶりがっこ、稲庭うどんなどの特産品やお土産品が非常に充実しています。観光客にとってはここ一箇所で秋田の「うまいもの」を全て買いそろえられる、非常に利便性の高いスポットです。
回答者からは「地元食材が、買えそうだから」（40代女性／北海道）、「秋田まるごと市場は、秋田の名産品やグルメを一度に楽しめそうな点に魅力を感じました。地元の雰囲気を感じながら食べ歩きや買い物もできそうで、観光でもゆっくり楽しめそうだと思いました」（20代男性／沖縄県）、「旬の魚介類や野菜、果物などが買えるから」（40代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
1位：秋田市民市場（秋田市）／75票秋田駅から徒歩圏内に位置し、長年地元の人々に愛されてきた「秋田の台所」です。約60の専門店が並び、男鹿港などから直送される新鮮な海鮮、地場の野菜、山菜、漬物などが豊富に揃います。対面販売の温かみがあり、秋田の食文化の深さを感じられる場所として、見事1位に輝きました。
回答者からは「秋田市民市場は、秋田の台所という感じがして魅力的で、海鮮・山菜・比内地鶏・漬物など、秋田らしい食文化がぎゅっと詰まっていて、地元の日常感も強く残っているのが良いところだからです」（60代女性／愛知県）、「秋田駅から徒歩圏内でアクセス良好で、鮮度と品揃えが豊富である」（30代女性／大阪府）、「秋田の食文化を一度に味わえる場所として興味があります。地元の野菜や魚、惣菜などが揃っていて、観光客でも気軽に楽しめそうな雰囲気が魅力的です。市場の中でそのまま食事ができるお店もあると聞き、観光だけでなく食事目的でも満足度が高そうだと感じました」（30代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)