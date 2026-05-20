ブラジル代表に復帰したネイマール

ブラジル代表のFWネイマールは現地時間5月18日、今夏のワールドカップ（W杯）に向けた代表メンバーに選出され、大きな話題を呼んでいる。

英紙「デイリー・メール」はこの劇的なメンバー入りについて、チェルシーで活躍する若きスター選手の代わりに選ばれたベテランの復帰劇で、巨額のマネーが動いたことを報じている。

W杯登録メンバーが発表された直後、ネイマールのピッチ外での行動に視線が注がれた。同紙では「アンチェロッティ監督の発表からわずか50分の間に、ソーシャルメディアで3つの投稿をシェアした」と伝えている。自身の代表復帰が世界中で大々的に報じられるタイミングを見計らうかのように、電子商取引プラットフォームやスポーツブランド、エナジードリンクの宣伝を立て続けにSNS上で行ったという。

発表直後のビジネス活動による驚異的な収益力も浮き彫りになっている。同メディアは「これら3つのスポンサー付き投稿によって、450万ポンドを得た」と言及。代表入りという栄誉を手にした直後、わずか1時間足らずの間に約9億5000万円ものビッグマネーをやすやすと手にした事実に触れている。

同紙ではネイマールの選出の一方で、チェルシーでクラブのシーズン最優秀選手賞を獲得するほどの活躍を見せたジョアン・ペドロが、非情にもメンバー外となった事実も伝えている。今回のW杯メンバー発表において、明暗がくっきりと分かれた形だ。（FOOTBALL ZONE編集部）