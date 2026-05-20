西洋占星術の基本！10天体「太陽」を知って自分の性質を知ろう！【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】

西洋占星術の基本！10天体「太陽」を知って自分の性質を知ろう！

太陽

「理想の生き方」であり「私自身の核」でもある

すべての生きるもののエネルギーの源

象徴するキーワード

意志/尊厳/輝かしいもの/明らかなもの/公の領域/プライド(尊大さ、自己中心的)/父親/夫/権力を持つ人/リーダーやヒーロー

西洋占星術の中心的存在。その存在の生きるエネルギーと個性の源を司る天体です。特定の人を読む場合には、「自分はどういう存在でありたいか」「どう生きたとき、最も満たされるか」を表します。その人自身を象徴する天体を一つ選ぶなら、間違いなく太陽です。ただし、太陽はその人自身の自立した意志と強く結びついているため、「自分の求めるものを、自分の意志で追う」という自覚が必要です。未熟な(幼い)精神のうちは、太陽は没個性的。生きていく上での積極性、成長の意欲が強まるとき、太陽星座の存在感も増していくでしょう。

太陽が牡羊座にある

燃えるような勇気と開拓精神の持ち主

エネルギッシュで猪突猛進。これだと思えばためらわず突き進み、怒濤の攻撃で求めるものを手にします。ただし、着火が早い分、鎮火も早く、違うと思えば即撤退。迷いや不安に惑わされ、中途半端な状態にいることは少ないようです。攻撃的(怒っている・けんか腰)に思われがちですが、たいてい裏はなく、情熱の示し方が不器用なだけ。誇り高く明るい個性です。

太陽が牡牛座にある

美と穏やかな日常を愛する誠実な人

温厚で安定した癒し系の気質。真面目で努力家、美しい物への特別な感受性を持ち、自己主張は少なく、感情面でも受け身です。物質的に満たされた環境を好み、心地よい「居場所」をとても大事にします。しかしその分、自分の平和を乱す存在への警戒心は強く、簡単に新しいものには心を開きません。決断まで時間がかかりますが、一度こうと決めたことは不退転の決意で守り抜く強さを発揮します。

太陽が双子座にある

高感度なアンテナを持つ愉快な話し手

強烈な好奇心を原動力に、その興味の赴くまま動き、知ることを楽しむ人。幅広くアンテナを張るので、流行や人の動向にも敏感です。気軽に何事にも挑戦できる柔軟性、器用さも持っています。また、頭の回転の速さは主に言語能力として開花。状況や相手に合わせた話術やユーモアのある言葉選びが巧みです。ただ、鋭敏な神経はときに本人にも負荷となり、心身を疲れさせ、神経質になることも。

太陽が蟹座にある

「愛のためなら強くなる」母性と献身の人

豊かな感受性と愛情を持ち、人との絆に深い意味を見出す献身的な人。明るく愛嬌があり親しみやすい気質ですが、デリケートで感情に波があり、傷つきやすい面も。人を敵味方で区別する傾向もあり、一度「敵(もしくは他人)」と認識すると急によそよそしくなり、壁を作ることもしばしば。味方と感じる相手や組織、集団に対しては親身で母性的でしょう。基本は愛し愛されたいタイプ。

太陽が獅子座にある

どこまでも輝きたい、プライドと根性の人

明るく華やかなオーラと自己表現への強い欲求を持ち、情熱的に生きたい、周囲に自分の存在を認めてほしいと願う人。プライドも高いですが、求めるもののためには努力を惜しみません。面倒見もよく、自分を必要としてくれる人はどこまでも守る懐の深さもあります。しかし、周囲の支持が得られない＆努力が認められないと鬱々とし、元気を失います。揺らぎのない自己肯定感を持つことが大事。

太陽が乙女座にある

この世を俯瞰で見るクールな分析家

冷静な観察力、分析力を持ち、その場の状況や今の自分に必要なことを日々見極めているクールな人。何事も先に計画を立て、適切な道筋をたどって結果を出します。穏やかで良心的、純粋な人ですが、突発的な行動や挑戦、大きな感情の揺れなど、自分の日常を乱すものは、内容にかかわらず避ける傾向が。批判精神旺盛なため、時に口うるさく、ネガティブな神経質さを見せることも。

太陽が天秤座にある

「穏やかに＆平和的に」重視の上級社交家

協調性とバランス感覚に富んだ平和的気質の人。人との関係性を大事にし、いかに調和的にやっていくかを巧みに判断、実行します。上品で穏やかな性格で分け隔てなく人とかかわるため、周囲からも好かれやすいでしょう。物事をスマートにこなすセンスも持ち合わせています。ただ人目を気にする姿勢はときに優柔不断につながることも。つらいこと、汚れ仕事は避けようとする傾向あり。

太陽が蠍座にある

パワーと情熱を内に秘めた信念の人

強い情熱と鋭い洞察力を持つ人。器用ではありませんが、これと思ったことをとことん突き詰める粘り強さを持っています。人に対しても慎重で簡単に心を開かない分、いったん開くと深く信じ大事にするでしょう。しかし、そうであるがゆえに嫉妬心、執着心も強く、一度受けた傷は忘れない傾向も。物事を深く掘り下げる忍耐強さをいかにポジティブに保つかが課題です。

太陽が射手座にある

興味をどこまでも追う知的冒険家

知的好奇心が強く、楽天的な性格。哲学や精神的な探究に興味を持ちやすく、物事の真理にたどり着きたいという情熱を秘めています。旅や冒険を好み、興味があればどこまでも追いかけたい人。知的ですが、野性的な面も大いにあり、何かにハマったときは熱狂的な一面を見せます。不自由な環境や規則、集団での活動は苦手。その半面、目的意識がないと粗暴で無責任、散漫な傾向も。

太陽が山羊座にある

狙ったものは必ず獲得。不屈の野心家

社会における自分の役割に重きを置く、責任感の強い人。真面目で誠実ですが、同時に野心も強く、願い事は時間をかけて確実に実現する実行力もあります。経験とともに大きく成長する性質で、若いときはおとなしく弱気でも、過去の経験を糧にして自信をつけていくでしょう。用心深く無駄が嫌い。考え方は控えめで保守的。素直に自分の感情を表現できない面もあります。

太陽が水瓶座にある

我が道を行く型にはまらぬ自由人

自由とオリジナリティーを大事にする、独立心旺盛な人。理論的＆柔軟な発想を持ち、既成概念にとらわれないため、新しいものを生み出すことができます。平等意識や博愛精神も強く、誰に対してもフレンドリーで、同時に、さっぱりした付き合いを好むタイプ。その独自性が生かされると「状況を大きく変える天才肌」ですが、生かしどころがわからず、変わり者・曲者扱いされやすい面も。

太陽が魚座にある

共鳴力の高い夢見がちなキャラクター

鋭い感受性と繊細さを持つやさしい気質。物事を感覚的にキャッチして人に共鳴したり、その場の雰囲気を読んだりする傾向があります。奉仕的な性格も強く、どんな環境にもすんなり溶け込め、周囲にかわいがられますが、その分、付け込まれやすく無理強いさせられることも多いでしょう。物質的な成功より感情面での安らぎ、芸術的＆夢想的喜びを大事にする人。現実逃避傾向もあり。

【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術 』著：アストロカウンセラーまーさ