「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）

年に一度の地方開催、それもゆかりの地で夢の放物線を描いた。阪神・佐藤輝明内野手が母方の祖父母が暮らす倉敷で初のアーチ。「じいちゃん、ばあちゃんが来ていたので、いいところを見せることができて良かった」。孫として、子どもたちに夢を与えるアスリートとして、最高の仕事をやってのけた。

１点リードの三回１死一塁。金丸のフォークを捉えた。右中間スタンドまで飛ばし、ゆっくりとダイヤモンド一周。ボールを手にした少年の周りは笑顔であふれ、記念撮影の列ができた。「本当に最高の打撃ができましたし、追加点が取れたので、それが本当に良かった」。２試合ぶり、リーグトップの１２号２ランとなった。

初回は２死二塁から決勝の先制適時打。３ボールから積極的に仕掛けていった。「先制のチャンスでしたし、思い切って振っていった結果、ああいう結果になって良かった」。五回２死一塁からも左前打を放ち、５月に自己最多に並ぶシーズン８度目の猛打賞を記録。「いい準備ができている」と好調の要因を冷静に分析した。

この日はドラフト１位の立石（創価大）が１軍に昇格した。練習前、姿を見ると両手を広げて体を寄せ合った。仲間を招き入れるようなしぐさ。「違和感なくプレーできるように、僕たちが接してあげたい」。試合後、こう明かした。同じドラ１野手で、常に注目を浴びてきたという共通点がある。少なからず心の中を読み解けるのだろう。佐藤輝なりの愛情表現で迎え入れた。

チームは２カードぶりに初戦を取った。ここ４試合は計５得点と小休止していた打線も５試合ぶりの２桁安打。３番の森下から始まり、６番の立石まで続く、ドラ１カルテットで８安打と活気づけた。「初球から強いスイングができるのはさすが」と後輩のこともたたえた。互いに高め合い、間違いなく相乗効果が生まれる。倉敷で伝説の幕が開いた。

◆イチロー超えペース 佐藤輝の猛打賞は今季８度目。過去のシーズン自身最多は２４年の８度で、今季はチーム４２試合目にして早々と並んだ。このペースを維持すれば、年間２７度に達する。プロ野球最多は２７度で、１０年西岡剛（ロッテ）と１５年秋山翔吾（西武）。３位は９６年イチロー（オリックス）の２６度で、今季の佐藤輝は上を行く勢いだ。なおセ最多は、０７年ラミレス（ヤクルト）１０年マートン（阪神）の２４度。