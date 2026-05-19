4K出力・有線LAN・カードリーダーなど充実の10ポート搭載！コンパクトな10in1ドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンの機能を大幅に拡張できる、10個の接続ポートを搭載した据え置き型ドッキングステーション「USB-CVDK22」を発売した。本製品は、4K対応のHDMIポートや安定した通信を実現する有線LANポート、高速データ転送が可能な各種USBハブに加え、SD・microSDカードリーダーや3.5mmオーディオジャックまで備えたオールインワンモデルだ。
デスクに据え置くことで、外出先から戻った際もケーブルを1本接続するだけで、モニターやマウス、ネットワーク環境への即座な復帰が可能になる。設置場所を選ばないコンパクト設計ながら、散らかりがちな周辺機器をスマートに集約しつつ、機能的なワークスペースを構築する。
■ケーブル1本で機器を一括接続、作業環境を瞬時に構築
Type-Cケーブル1本の抜き差しで、拡張用ディスプレイやUSB機器を一括で接続・解除。すべてのケーブルを抜き差しする必要がないので手間が省ける。
■これ一つあれば安心！充実の10ポート
コンパクトながら10ポートを備え、4K映像出力や有線LAN、USBハブ、SD・microSDカードリーダー、3.5mmオーディオ接続まで対応した据え置き型ドッキングステーションだ。
■長さ変更、故障時の交換ができるケーブル着脱式
ケーブル一体型ではなく着脱タイプなので、設置場所や取り回しに合わせて手持ちのケーブルに交換することができる。また、付属ケーブルが故障した場合も、交換して本体を使い続けることができて経済的だ。※交換するケーブルが対応規格を満たしている必要がある。
■デスク上でジャマにならない小型タイプ
コンパクト設計でデスクを広く使える。よく抜き差しするポートは前面に、常時接続するポートは背面に配置。ケーブルを後ろに流せるので、デスク周りをスッキリ整理できる。
■ドライバ不要。差すだけですぐ使える
パソコンと接続すると自動的に本製品が認識され、映像出力の開始と各USBデバイスが認識される。
■MACアドレスが変わらない。パススルー機能搭載
PC固有のMACアドレスをそのまま利用できるため、セキュリティ制限のある環境でも、再設定なしで即座に有線接続ができる。※MACアドレスパススルー対応のパソコンでのみ使用可能だ。
■ノートパソコンを充電しながら使える
別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで、映像出力やデータ通信をしながら、同時にノートパソコンへ給電を行うことができる。
■ウルトラワイドモニターに対応
本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認している。ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結する。デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高める。※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)
■HDMIで大型モニターに画面出力
最大4K（3840×2160）解像度に対応しているため、資料作成や動画視聴を高精細な大画面で快適に楽しめる。
■10個の接続ポートを搭載した据え置き型ドッキングステーション「USB-CVDK22」
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ケーブル一体型ではなく着脱タイプなので、設置場所や取り回しに合わせて手持ちのケーブルに交換することができる。また、付属ケーブルが故障した場合も、交換して本体を使い続けることができて経済的だ。※交換するケーブルが対応規格を満たしている必要がある。
■デスク上でジャマにならない小型タイプ
コンパクト設計でデスクを広く使える。よく抜き差しするポートは前面に、常時接続するポートは背面に配置。ケーブルを後ろに流せるので、デスク周りをスッキリ整理できる。
■ドライバ不要。差すだけですぐ使える
パソコンと接続すると自動的に本製品が認識され、映像出力の開始と各USBデバイスが認識される。
■MACアドレスが変わらない。パススルー機能搭載
PC固有のMACアドレスをそのまま利用できるため、セキュリティ制限のある環境でも、再設定なしで即座に有線接続ができる。※MACアドレスパススルー対応のパソコンでのみ使用可能だ。
■ノートパソコンを充電しながら使える
別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで、映像出力やデータ通信をしながら、同時にノートパソコンへ給電を行うことができる。
■ウルトラワイドモニターに対応
本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認している。ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結する。デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高める。※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)
■HDMIで大型モニターに画面出力
最大4K（3840×2160）解像度に対応しているため、資料作成や動画視聴を高精細な大画面で快適に楽しめる。
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