米メタ（旧フェイスブック）は１９日、自社開発ＡＩ（人工知能）の「メタＡＩ」を搭載したメガネ型端末を２１日から日本で発売すると発表した。

「写真（動画）を撮って」と声で指示すると、端末のカメラで写真や動画の撮影が可能だ。

端末は１２００万画素のカメラやスピーカー、マイクなどを内蔵しており、スマートフォンと連携して使う。ＡＩの活用で、冷蔵庫の中を見ながら「この食材で何が作れますか」と質問すると、最適なレシピを示すこともできるという。６月下旬に、英語などの音声を日本語にして読み上げる翻訳機能の提供も開始する。

ＡＩなどを搭載したメガネ型端末は「スマートグラス」とも呼ばれ、「スマホの次」の端末として注目されている。メタのスマートグラスは２０２１年に米国などで発売されたが、日本での発売は初めて。

人気サングラスブランド「レイバン」「オークリー」を手がける仏エシロールルックスオティカと共同開発した。１回の充電で８〜９時間使用でき、重さは５０〜７０グラム程度だ。

矢野経済研究所によると、日本国内のスマートグラスの出荷台数は２４年の６万３０００台から、３０年には３５万台に拡大する見込みだ。

メタの公式ウェブサイトやレイバン・オークリーの直営店などで購入できる。税込み価格はレイバンモデルが７万３７００〜８万９１００円、オークリーモデルが７万７２２０〜９万６５８０円。