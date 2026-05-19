仏俳優のジャン・レノ（77）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の結婚生活について語った。

3度の結婚を経験し、それぞれの妻との間に2人ずつ子供をもうけ、今は6人の子供がいるというジャン・レノ。現在の妻、16歳、14歳の子供とは20年前から米・ニューヨークに暮らしており、他の子供はフランスに2人、イタリアとスペインに1人ずついるという。

2人の元妻との関係は良好なようで、3度目の伴侶・ゾフィアさんの尽力に感謝したジャン・レノは「人生で難しいことは2つ」と解説。「2人でカップルとして生きること、2番目に子供を育てること」といい、「仕事がないとか、そういうことはどうにかなる。一番難しいのは、カップルで幸せになり、ちゃんと子供を育てること」と伝えた。

そして「1回目は10年、2回目は7年」と自身の結婚生活を回想。「最初の2回の結婚は、生活の中に“なぜ”、“どうして”という疑問がいっぱいあった」と振り返ったが、「今の妻のゾフィアとは、そういう“どうして”がまったくない」とノロケていた。