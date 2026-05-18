Screenshot: Gizmodo Japan/ Huawei

製品の数が多く、日本では展開されていないものもあるのであまり知られていませんが、HUAWEI（ファーウェイ）ってなかなかクセ強な個性はアイテムを出しているんです。

イヤホンを格納できるスマートウォッチには「その手があったか！」と驚きましたが、この変わり種スマウォにキッズモデルが登場。

Huawei Watch Kids X1 Proは、時計の盤面が外れてトイカメラになるキッズ向けスマートウォッチです。

スマートウォッチとはいえ、キッズ向けなので主となるのは親が子どもの位置情報を確認すること。あと動画通話できること。1.82インチの有機ELディスプレイの盤面には5MPのフロントカメラと13MPのリアカメラを搭載。盤面が立ち上がり360度回転するので、子どもにとって使いやすそう。で、この360度回転する盤面は取り外し可能で、専用のフレームにはめるとトイカメラになります。

Screenshot: Gizmodo Japan/ Huawei

親が安全のために子どもに持たせたいものと、子どもが欲しいものが合致したアイテムですね、これ。

容量は64GB、防水防塵IP68（防水はIP69）。ヨーロッパ市場向けで、価格は349ユーロ（約6万5000円）。

Source: Huawei, Android Authority