Eggs ’n Thingsのメロン尽くし♡贅沢パンケーキ＆限定ドリンクが登場

初夏の訪れとともに、Eggs ’n Thingsからメロン好きにはたまらない期間限定メニューが登場♡2026年5月22日（金）から6月24日（水）まで、『プレミアムメロンパンケーキ』をはじめ、爽やかなドリンクや食べ応え抜群のエグスンベネディクトが販売されます。旬のメロンを贅沢に使用したスイーツはもちろん、食事系メニューまで楽しめる、今だけの特別なラインアップに注目です。

メロン尽くしの贅沢パンケーキ

毎年人気を集める『プレミアムメロンパンケーキ』が、今年も登場します♪

プレミアムメロンパンケーキ



販売価格：2,210円（税込2,431円）※テイクアウト不可

濃厚なメロンクリームと芳醇なメロンソース、さらにたっぷり添えられたフレッシュメロンが贅沢な一皿。ふわふわのパンケーキに、とろけるようなメロンの甘みが重なり、最後まで爽やかに楽しめます。

バニラアイスのひんやり感もアクセントになっていて、初夏にぴったりのご褒美スイーツです♡

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食欲そそる限定フードメニュー

タコミートとアボカドのエグスンベネディクト



販売価格：1,730円（税込1,903円）※テイクアウト不可

スパイス香るタコミートに、クリーミーなアボカドとチェダーチーズを合わせた、ボリューム感たっぷりの一品。

とろりと溢れる卵と濃厚なオランデーズソースが絡み合い、クセになる味わいを楽しめます。ランチにもぴったりな満足感のあるメニューです。

爽やかなメロンドリンクにも注目

濃厚メロンシェイク



販売価格：1,200円（税込1,320円）／テイクアウト：1,200円（税込1,296円）

今年は“飲むメロン”を楽しめる限定ドリンクもラインアップ♪

まるで完熟メロンをそのまま味わっているような濃厚シェイク。なめらかな口当たりと深い甘みで、ひんやり幸せな気分にしてくれます。

メロネード／メロネードスカッシュ



販売価格：780円（税込858円）／テイクアウト：780円（税込842円）

人気のメロネードに、今年は炭酸入りの『メロネードスカッシュ』が仲間入り。メロンの優しい甘みと爽快感のある飲み心地で、暑い季節にもぴったりです。

販売期間は2026年5月22日（金）～6月24日（水）。国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffeeで販売されます。※六本木ヒルズ店を除く。

初夏だけのメロン時間を楽しんで♡

旬のメロンをたっぷり味わえる、Eggs ’n Thingsの期間限定メニュー。今年はパンケーキだけでなく、ドリンクや食事系メニューまで充実し、初夏のおでかけ気分を盛り上げてくれます♡

爽やかな甘さに包まれる“メロン尽くし”のひとときを、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか♪