かつて日本の路上には、独特の排気音を響かせ、白煙を上げながら颯爽と駆け抜ける無数の「原チャリ」があった。

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しかし、その光景も今や歴史の1ページになろうとしている。2025年11月、強化された排出ガス規制（ユーロ5基準相当）への対応が困難であるとして、長年日本の生活と文化を支えてきた総排気量50cc以下の原動機付自転車、いわゆる“原チャリ”の生産が事実上、終了したからだ。

そんな時代を彩った50ccの名車たちを、モータージャーナリストの呉尾律波（くれおりっぱ）氏の解説で、前後編に分けて紹介していく。





“原チャリ”が今、とんでもない価値になっている理由

原チャリが姿を消す直接の引き金となったのは、世界的に厳格化する排ガス規制だ。ホンダのスーパーカブやモンキーといった長寿モデルもよりクリーンな4ストロークエンジンを採用した125ccクラスへと移行し、今後は125cc以下に出力を制限した「新基準原付」がその役割を担うこととなる。

排ガス規制の強化にともない、小型軽量でありながら出力が高い2ストロークエンジンを採用するモデルが減少し、また新基準原付の導入によって4ストロークも含めた 「50cc消滅」の報が流れるやいなや、全国のバイクショップやオークションサイトで異変が起きた。

かつて「おばちゃんの足」や「若者の練習用」として数万円で取引されていたスクーターや、1980年代のスポーツモデルが驚くほどの高値で取引されているのだ。「もう二度とこのサイズ、この感覚のエンジンには乗れない」というノスタルジーが、中古市場をかつてないほど高騰させているわけだ。

昭和から平成にかけて、原チャリは単なる移動手段ではなかった。とりわけ若者にとって、16歳で取得可能な原付免許は初めて手にする「自立の手段」であり、親や学校の目が届かない場所へと自分を連れて行ってくれた。現代のスマートフォンと同様、当時の若者にとっては一種のコミュニケーションツールでもあった。

放課後の駐輪場での改造、峠道での走行性能の追求、深夜のツーリング。原チャリは若者の行動範囲を劇的に広げてくれた。暴走族文化から本格的なミニバイクレースまで、原チャリを起点とした文化は多岐にわたる。

王道・ロングセラー・実用系

生活に溶け込み、日本のインフラとして機能した「原チャリ」の良心といえるグループだ。

ホンダ：スーパーカブ50

「1958年から続く、世界を変えた日本の発明品」

1958年の誕生以来、累計1億台以上が生産された「世界のカブ」である。その設計の凄まじさは、蕎麦屋の出前持ちが片手で運転できるよう、左手側にクラッチレバーを置かない「自動遠心クラッチ」を採用した点にある。

「カブは単なる乗り物を超え、日本の食文化や物流を支えるインフラとして機能しました。もはや、これほどまでに生活に密着し、かつ壊れない工業製品は現れないでしょうね」（呉尾氏）

現在、初期型のC100などはマニア間で非常に人気が高く、極上車は60万円を超える価格で取引される。

「日本人の発音まで変えた、レジャーバイクの象徴」

1967年に登場したレジャーバイクの代表格。元々は多摩テックの遊具だったものが市販化されたというユニークな出自を持つ。ハンドルを折りたたみ車載できる構造は、当時のアウトドアブームに合致した。

「モンキーがあまりに有名になったため、日本での『Monkey』の発音が動物園の猿を指す場合でも、英語本来の音（マンキー）よりホンダの製品名（モンキー）に近い発音で定着したほどです」（呉尾氏）

趣味性が高く、カスタムパーツが豊富で、本体価格を遥かに超える改造費を投じる愛好家も多く、「自分より高い“盆栽”（=鑑賞を目的としたバイク）」と自虐するモンキー乗りは少なくない。

「スクーターブームの先駆者、市民の足としての完成形」

日本にスクーターを定着させた重要モデル。1980年登場。それまでの「原動機付自転車」のイメージを刷新し、老若男女が気軽に乗れるクリーンな乗り物へと変えた。

「初期型には盗難防止の鍵付きボックスが標準装備されるなど、生活に寄り添ったアイデアが満載でした。後にディオが登場するまで、ホンダの屋台骨はこのタクトで、初期モデルのコンパクトでキビキビとした走りは、ライバル他社を圧倒していました」（呉尾氏）

「ジョグとのパワー戦争を勝ち抜いた、スクーター界の絶対王者」

1988年に登場したディオは、タクトの保守的なイメージを覆し、若者向けのスポーティな路線を確立。呉尾氏は「ディオの登場により、スクーターは単なる移動手段から若者のステータスへと進化した」と振り返る。

特に、ライバルであるヤマハ・ジョグとの熾烈な販売合戦は、街中の信号待ちをドラッグレースに変えてしまうほどの熱狂を生んだ。最終的にはホンダとヤマハが業務提携し、かつての宿敵であったジョグの現行モデルが、ホンダからのOEM供給によって生産されるという、当時のファンからすれば信じられない結末を迎えている。

「ゴールデンタイムを駆け抜けた、元祖ハイパワースクーター」

初代ジョグは、スクーターに「スポーツ走行」の概念を持ち込んだ。軽量ボディに強力なエンジンを搭載し、テレビCMがゴールデンタイムに流れるほどの大ヒットを記録した。

「ディオが優等生なら、ジョグはどこか不良の匂いがする天才肌。フロントを浮かせて加速するような、じゃじゃ馬っぷりが若者を熱狂させました」（呉尾氏）

現在でもこの時代のジョグをレストアして乗るファンは多く、スクーター文化の黄金期を作った一台として欠かせない。

ファッション・ライフスタイル系

単なる移動手段を「自己表現のツール」へと昇華させ、若者文化と密接にリンクした懐かしの名車たち。

「剥き出しの個性が火をつけた、アウトドア系原付の完成形」

2001年発売。カウルを全て取り払い、太いフレームを露出させたデザインが若者のファッションアイテムとして受け入れられた。

「4ストロークの大人しいエンジンながら、この『骨』だけのデザインがカスタム心をくすぐり、シートの下にスケートボードを突っ込んで走る若者が続出しました。原チャリを『自分らしく使い倒す』という文化を定着させた一台です」（呉尾氏）

現在、最終型の低走行車は40万円を優に超える高値がついている。

「おしゃれスクーターの代名詞。PUFFYから出川にまで愛された一台」

レトロブームの中で登場し、PUFFYを起用したCMで女性層にも爆発的に普及した。

「ベスパのようなイタリアンデザインを、国産の信頼性で手軽に楽しむコンセプトが完璧だった。近年もテレビ番組『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』で電動版が使用されるなど、原チャリが『速さ』から『ファッション』へとシフトした象徴的なモデルです」（呉尾氏）

「シティのトランクに載せて。漫画から現実へと飛び出したアイディア」

ホンダの小型車「シティ」のトランクに収まるサイズとして開発された。ハンドルもシートも四角い箱の中に収納できる姿は、まさに未来のガジェットだった。

呉尾氏によれば「発売当時はそこまで売れなかったけれど、漫画『逮捕しちゃうぞ』に登場してから人気が爆発。今や世界中にコレクターがいる」という。

走行性能こそ控えめだが、その愛くるしいルックスは、40年以上経った今でも色褪せることがない。

プレミアム・高騰車系

実用車の枠を超え、歴史的価値や希少性から、もはや投資対象に近い扱いを受ける最高峰の名車群。

「ヤンチャな若者の正装。ハイマウントストップランプの輝き」

1990年代、若者の間で圧倒的な支持を得たディオのハイエンドモデル、通称「ゼッペケ」。車体後部の高い位置で光る、ハイマウントストップランプが最大のアイコンであった。

「当時はこれをさらに『ケツ上げ』（=後輪の車高を上げるカスタム）して乗るのが流行りました。紫色のカラーリングや金色のキャストホイールなど、とにかくゴージャスでヤンチャな仕様。程度の良い個体に100万円以上の値がつくこともありますが、それはこのバイクがある世代にとっての青春の象徴だからでしょう」（呉尾氏）

「50ccに宿った精密機械の美。唯一無二のDOHCエンジン」

1997年に発売されたドリーム50は、まさにホンダの執念が生んだ「走る宝石」だ。50ccでありながら、通常は大排気量車に採用される複雑なDOHC機構を搭載した。

呉尾氏は「このバイクは速さを競うものではなく、カムギアトレインの音や精密なメカニズムのロマンを愛でるもの。1960年代の伝説的レーサーCR110を彷彿とさせるシルエットは、眺めるだけで満足できる究極の趣味車です」と絶賛する。

「ミニバイクレースの覇者。当時の定価の5倍で取引される最強マシン」

「エヌゴ」の愛称で親しまれた、ミニバイクレース界の絶対強者。12インチホイールのコンパクトな車体に、クラス最強の2ストエンジンを搭載。数多くのGPレーサーがこのバイクで腕を磨いた。

呉尾氏は「もはやバイクというより競技用機材。峠でもサーキットでも負けなしでした。生産終了後は価値が上がり続け、当時の定価を遥かに超える100万円オーバーで取引されることも珍しくない」と、その神格化された現状を指摘する。

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王道から激レア車まで、昭和・平成を彩った原チャリの名車たちはいずれも、単なるスペック表では語り切れない「時代の熱狂」を宿していた。

後編では、メーカーが「正気か？」と思わせるほどの奇想天外な発想で生み出した名作・問題作が続々と登場する。

〈「ガンダムみたいな見た目」「棺桶という意味だった」…50cc原付が消えた今こそ振り返る、昭和・平成の“ヤバい名車”たち〉へ続く

（清談社）