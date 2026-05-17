Z世代のカリスマインフルエンサー・まいきち、美脚際立つショーパン姿 三つ編みヘア×キャップがおしゃれ【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】インフルエンサーで女優やモデルとしても活躍中のまいきちが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】21歳Z世代のカリスマインフルエンサー、美脚際立つショーパン姿
三つ編みヘアにキャップを被って登場したまいきち。美しい脚が際立つヒョウ柄のショートパンツにシャツとネクタイを合わせた。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】21歳Z世代のカリスマインフルエンサー、美脚際立つショーパン姿
◆まいきち、シャツ×ネクタイがお似合い
三つ編みヘアにキャップを被って登場したまいきち。美しい脚が際立つヒョウ柄のショートパンツにシャツとネクタイを合わせた。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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