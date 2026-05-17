2026年5月13日、韓国・朝鮮日報は「起亜自動車が15日に『韓国車の墓場』と呼ばれる日本市場で、電気自動車(EV)バン『PV5』を発売する」と報じた。

同日、正規販売1号店「Kia PBV 東京西直営店」でPV5の日本市場正式発売イベントが開催され、日本市場への進出計画が報道陣に公開された。PBVとは「Platform Beyond Vehicle」の略。

まずは商用車「カーゴ」と乗用車「パッセンジャー」を発売し、今後、車いす仕様車「WAV」などへラインナップを拡大していく予定だ。2028年には後続モデルの「PV7」を発売するとしている。

日本向けPV5には、日本独自のEV急速充電規格「CHAdeMO（チャデモ）」方式が採用された。同社関係者は「選択肢が限られている日本のEV商用車市場において、物流需要の増加や人手不足、地域交通の空白といった課題解決に貢献できるだろう」と話している。

日本政府は、2030年までに新車販売の30％をEVにする方針を掲げており、現代自動車グループが日本市場攻略に本格的に乗り出したとも分析される。

韓国自動車モビリティ産業協会（KAMA）によると、昨年、韓国が日本に輸出した自動車は1375台で、全輸出台数（3万4840台）の約4％にとどまった。ただ、今後は中小型EVバンの需要拡大が見込まれるため、市場展開を強化する方針とみられている。

起亜自は昨年4月、日本国内でのPBV販売拡大に向け、日本の総合商社「双日」との合弁で「Kia PBV ジャパン株式会社」を設立した。現在、日本国内にディーラー7店舗と52カ所のサービスセンターを展開している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「韓国人が中国車を買わないのと同じで、日本人は韓国車を買わないよ」「現代・起亜自はどうして日本に進出したいんだ？日本で現代自の車に乗ってる人なんて見たことがない」「たった4％？」「売れると思うの？」など、「日本人は韓国車を絶対に買わない」とする否定的なコメントが相次いだ。

一方で、「日本車より安ければ売れるんじゃないか？」「カーゴ、かわいいね」「日本人好みだと思う」といった前向きな声も上がっている。（翻訳・編集/麻江）